Descarta Aarón Irízar buscar dirigencia sustituta del PRI; asegura que esperará para ir por la grande

El ex Senador priista Aarón Irízar López descartó que vaya a participar en la convocatoria para la dirigencia que culminará el plazo que empezó Jesús Valdés Palazuelos, para participar en la próxima, que será para liderear el partido por cuatro años.

Al finalizar la ceremonia de conmemoración por el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, Irízar López recalcó que no participará en esta próxima.

“Bueno, el PRI está en un proceso ahorita de sacar a un sustituto que cumpla el mandato pendiente de Jesús Valdés que fenece a finales de año, en este proceso, he anunciado que públicamente no tengo interés, me esperaré a que el siguiente proceso se dé, que será en el mes de noviembre o diciembre, para un proceso que dura cuatro años”, dijo.

“Ahí voy a analizar si tengo las condiciones, de en cuanto a efectividad, si tengo el alcance de que la mayoría de los priistas me pudieran dar el ánimo, y la voluntad para yo dirigir el PRI en eso cuatro años, con el único propósito de hacer al PRI más competitivo, más unido, más fuerte, para de estar en condiciones de dar la competencia en el año 2024”.

Irízar López señaló que su él no tuviera las posibilidades de contender, desea que el dirigente sea una mujer o un hombre que supere las expectativas que él mismo pudiera construir.

“El PRI necesita una urgente renovación de su liderazgo para estar acorde a las circunstancias que exige un PRI competitivo, un PRI presente, un PRI que entienda claramente la función de que es oposición, un PRI que esté adelante de las causas sociales y que se gane la confianza del pueblo, de la sociedad, no veo otra fórmula diferente a eso, y ese liderazgo lo puede encabezar un hombre o una mujer”, expresó.

Irízar López recordó que el número de votos conseguidos por el PRI en la pasada elección es impresionante, aún y en las circunstancias en las que se dio el proceso electoral.

“Es un número nada despreciable, muchísimos partidos pudieran desear tener esos números, no hay que encasillar al PRI como un partido de derrotas permanentes”, agregó.