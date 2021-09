CULIACÁN._ Los protocolos sanitarios por Covid-19 no cambiaron con el paso de Sinaloa a color verde en el semáforo epidemiológico; de haber modificaciones serán realizadas por el Ayuntamiento y no por otros actores, dijo el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, sumado a que puede haber sanciones para quien relaje las medidas de seguridad impuestas por el municipio.

“Los protocolos son los mismos, el semáforo a mí no me indica más que ya cambió el semáforo a verde, pero Culiacán sigue con personas contagiadas, no en el número que había, hemos bajado sensiblemente, el número está controlado más o menos”, dijo Estrada Ferreiro.

“Pero no queremos otro descontrol, así que hasta que no veamos con mucha claridad que ya no hay tanto riesgo, vamos a decir ahora sí a relajarse un poquito, pero no a los extremos”, agregó el Presidente municipal señalando que medidas como el uso de cubrebocas o lavado de manos llegaron para quedarse.

Respecto a lo que planteó el representante de Canirac, Miguel Taniyama, de aumentar el número de aforo en los restaurantes, Estrada Ferreiro enfatizó que el representante de Canirac tiene que pedir primero permiso de la autoridad para andar declarando cosas y que estas decisiones corresponden al municipio.

“Nosotros somos los que vamos a determinar, no él, quien lo tome y sin consulta nuestra y ese protocolo esté al revés, si va a haber sanciones, esto no es un juego”, subrayó, por lo que el llamado es a esperar las autorizaciones que desde las autoridades municipales se hagan para implementarlas.

El color verde en el semáforo epidemiológico está asegurado desde el 20 al 6 de octubre para Sinaloa, de acuerdo a indicadores como contagios, ocupación de camas Covid-19, entre otros, se decidirá si se mantiene en ese color o se cambia.