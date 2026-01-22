Descarta Ayuntamiento de Culiacán amenazas previas contra César, policía municipal asesinado

Desde el Ayuntamiento de Culiacán no se tiene conocimiento de que el policía municipal César Eduardo, localizado sin vida este jueves a un costado del Congreso del Estado, hubiera recibido amenazas previas a su asesinato, afirmó Juan de Dios Gámez Mendívil.

“Nosotros conocimiento de esto (amenaza), no”, aseguró el Presidente Municipal pregunta expresa de medios de comunicación.

Indicó que desde el momento en que el caso fue reportado como una desaparición, el Ayuntamiento se coordinó con la Fiscalía General del Estado y con los cuerpos de seguridad para apoyar en las labores de búsqueda.

“Estuvimos colaborando con ambas fiscalías y con los cuerpos de seguridad de la coordinación interstitucional para apoyar y participar en este trabajo de búsqueda”, aseguró.

“Desafortunadamente el día de hoy (jueves) por la mañana fue encontrado el compañero privado de la vida y el acercamiento con la familia pues fue desde el día de ayer”, indicó.

Durante la mañana de este jueves 22 de enero, el cuerpo del agente de seguridad fue localizado a un costado del recinto legislativo, en Culiacán.

El cadáver estaba envuelto en plástico, presentaba huellas de violencia y tenía una cartulina con un mensaje amenazante.

El agente municipal había sido privado de su libertad la mañana del miércoles 21 de enero en la sindicatura de El Salado.