Descarta Ayuntamiento de Culiacán amenazas previas contra dirigente electo del Stasac tras ataque a su vivienda

CULIACÁN. _ Tras el ataque armado contra la vivienda del dirigente electo del Stasac Olmes Homar Salas Gastélum, el Ayuntamiento de Culiacán informó que no existen antecedentes de amenazas en su contra, ni antes ni después del proceso sindical. Durante la sesión de Cabildo Abierto en la sindicatura de Culiacancito a la que no se contempló la participación del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, por gestiones en Ciudad de México, el Secretario del Ayuntamiento de Culiacán, José Ernesto Peñuelas Castellanos indicó que en ocasiones anteriores el propio Salas Gastélum había negado públicamente enfrentar algún tipo de advertencia o intimidación. “No, no lo había externado”, aseguró Peñuelas Castellanos.

-¿Ni posterior a la elección? “No, no que tengamos nosotros conocimiento o que él nos haya externado”, dijo. Peñuelas Castellanos informó que el reporte de detonaciones se recibió alrededor de las 6:00 horas, lo que movilizó a corporaciones de seguridad al lugar.

Señaló que posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar el levantamiento de evidencias e integrar la carpeta de investigación correspondiente. El gobierno municipal indicó que el dirigente se encontraba en el inmueble al momento de los hechos, pero resultó ileso, al igual que las familias que se encontraban en el sitio.

“La referencia que tengo es que efectivamente sí se encontraba él ahí, pero bueno, como lo mencionaba ahorita, están de manera íntegra”. “Su familia están bien, me refiero que no sufrieron este, pues alguna situación ahí”. Asimismo, señalaron que se mantiene comunicación directa con el afectado y seguimiento al caso.

Señaló que mantendrán el acompañamiento institucional y el seguimiento de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.