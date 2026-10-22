Descarta Ayuntamiento de Culiacán aumento salarial del 15% al Stasac

El Ayuntamiento de Culiacán no otorgará el incremento salarial del 15 por ciento solicitado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, adelantó Ana Miriam Ramos Villarreal.

La Presidenta Municipal provisional señaló que prevén concluir las negociaciones la próxima semana.

“Bueno, el 15 por ciento como tal no nos es posible”, expresó.

La Alcaldesa señaló que ambas partes han sostenido varias reuniones y que algunos de los puntos planteados ya fueron negociados.

Sin embargo, indicó que el aumento salarial continúa pendiente y representa uno de los temas centrales de la discusión.

“De todos los puntos planteados con ellos, bueno, ya se han ido negociando algunos; otros faltan. Este es uno de los temas medulares, que es el aumento”, dijo.

Ramos Villarreal informó que este viernes 23 de octubre sostendrán una nueva reunión con representantes del sindicato y confió en que durante la próxima semana puedan concluir las conversaciones para presentar formalmente los acuerdos.

“Esperamos ya la próxima semana poder cerrar negociaciones con ellos. Igual les haremos de conocimiento en cuanto esto suceda”, agregó.

El Stasac, encabezado por Ana Cecilia Carrillo Montoya, presentó el 1 de septiembre su pliego petitorio para 2026 ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con un emplazamiento a huelga para el 3 de noviembre.

Además del incremento salarial del 15 por ciento, el sindicato solicitó la creación de 300 nuevas bases y la regularización de plazas pendientes que, de acuerdo con la dirigencia sindical, permanecen rezagadas desde hace años.

La presentación del documento abrió formalmente el proceso de negociación entre la organización sindical y el Ayuntamiento. El emplazamiento establece el 3 de noviembre como fecha para una posible huelga en caso de no alcanzar un acuerdo.