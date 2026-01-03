Descarta Ayuntamiento de Culiacán indemnizar daños por ‘ponchallantas’

El Ayuntamiento de Culiacán no puede indemnizar a ciudadanos afectados por “ponchallantas”, al no tratarse de daños derivados de servicios municipales ni de omisiones atribuibles a la administración local, sostuvo la Síndica Procuradora, Ana Míriam Ramos Villarreal.

La postura fue en respuesta a la propuesta presentada en sesión de Cabildo en septiembre de 2025 por la regidora del PRI, Erika Sánchez Martínez, quien planteó la posibilidad de establecer mecanismos de reparación del daño para personas afectadas por estos artefactos en el contexto de la crisis de violencia que vive el municipio.

La Síndica Procuradora explicó que la respuesta a dicha propuesta fue entregada de manera formal desde el pasado 13 de octubre, en la que se precisó que la obligación del Ayuntamiento en materia de indemnizaciones se limita exclusivamente a los daños ocasionados por los servicios que presta el Gobierno municipal o por omisiones atribuibles a la propia autoridad.

“Los ponchallantas son daños ocasionados por un tercero, no son daños ocasionados por los servicios que presta el Ayuntamiento o por omisiones por parte del Ayuntamiento. Entonces, se invitó a hacer algún tipo de proyecto o algún tipo de reforma ante los órganos encargados de esto”, subrayó.

La funcionaria detalló que este criterio aplica en casos como afectaciones por baches o daños provocados durante trabajos de áreas como Parques y Jardines, cuando en el ejercicio de funciones municipales se generan perjuicios a la ciudadanía, situaciones en las que sí procede el trámite de indemnización.

En ese sentido, aseguró que el Ayuntamiento no tiene registros de indemnizaciones otorgadas por este concepto, aunque sí se han atendido solicitudes recientes por daños derivados de baches.

En cuanto a los recursos ejercidos por el Ayuntamiento en pagos por daños a terceros durante el año, informó que la partida presupuestal de indemnizaciones asciende a poco menos de un millón de pesos, monto que engloba diversos conceptos y no se concentra en un solo rubro.