Descarta Ayuntamiento de Culiacán indemnizar daños por ‘ponchallantas’

El Ayuntamiento de Culiacán no puede indemnizar a ciudadanos afectados por “ponchallantas”, al no tratarse de daños derivados de servicios municipales ni de omisiones atribuibles a la administración local, sostuvo la Síndica Procuradora, Ana Míriam Ramos Villarreal.
La postura fue en respuesta a la propuesta presentada en sesión de Cabildo en septiembre de 2025 por la regidora del PRI, Erika Sánchez Martínez, quien planteó la posibilidad de establecer mecanismos de reparación del daño para personas afectadas por estos artefactos en el contexto de la crisis de violencia que vive el municipio.
La Síndica Procuradora explicó que la respuesta a dicha propuesta fue entregada de manera formal desde el pasado 13 de octubre, en la que se precisó que la obligación del Ayuntamiento en materia de indemnizaciones se limita exclusivamente a los daños ocasionados por los servicios que presta el Gobierno municipal o por omisiones atribuibles a la propia autoridad.
“Los ponchallantas son daños ocasionados por un tercero, no son daños ocasionados por los servicios que presta el Ayuntamiento o por omisiones por parte del Ayuntamiento. Entonces, se invitó a hacer algún tipo de proyecto o algún tipo de reforma ante los órganos encargados de esto”, subrayó.
La funcionaria detalló que este criterio aplica en casos como afectaciones por baches o daños provocados durante trabajos de áreas como Parques y Jardines, cuando en el ejercicio de funciones municipales se generan perjuicios a la ciudadanía, situaciones en las que sí procede el trámite de indemnización.
En ese sentido, aseguró que el Ayuntamiento no tiene registros de indemnizaciones otorgadas por este concepto, aunque sí se han atendido solicitudes recientes por daños derivados de baches.
En cuanto a los recursos ejercidos por el Ayuntamiento en pagos por daños a terceros durante el año, informó que la partida presupuestal de indemnizaciones asciende a poco menos de un millón de pesos, monto que engloba diversos conceptos y no se concentra en un solo rubro.
En respuesta, Erika Sánchez Martínez sostuvo que, en contextos de crisis de violencia, el Estado ha creado políticas públicas y fondos para atender a víctimas directas, aun cuando los daños sean ocasionados por terceros.
“Este tipo de fondos y de alternativas se pueden construir cuando hay voluntad política para atender a la gente. Aquí desafortunadamente lo que prefiere el Ayuntamiento de Culiacán, el Presidente Municipal, la Sindicatura de Procuración, es ignorar a las víctimas que en este caso son generadas a través de estos artefactos, como se presentó en su momento que son los ponchallantas”, aseguró.
La regidora afirmó que el Municipio participa activamente en la función de seguridad pública, conforme al artículo 21 de la Constitución Federal, por lo que puede asumir medidas preventivas o compensatorias para proteger el patrimonio de las personas, sin invadir competencias estatales o federales.
Asimismo, acusó falta de voluntad política para construir alternativas como un fondo municipal de contingencias o apoyos asistenciales.
“Yo he insistido durante estos 15 meses que se haga reasignación de presupuesto, no nada más para el fortalecimiento de la Policía Municipal, sino para también para la atención y para la reparación del año de, como te digo, de tantas víctimas de comercios, de vehículos. He pedido la instalación de ventanillas únicas para que puedan ser recibidos por el propio Ayuntamiento, pero la realidad es que las han ignorado todas. Es decir, no hay voluntad política”.
Además, Sánchez Martínez aseguró que ciudadanos han acudido a solicitar atención por daños causados por “ponchallantas”, pero se retiran tras recibir una negativa inmediata.
“Sí han estado acudiendo, pero como les dan inmediatamente la negativa, pues la gente se retira... al menos he recibido yo unas cinco quejas al respecto”, sostuvo.
“En este momento lo que hace la gente es absorber el costo de una incapacidad, como te digo, inicial que tiene el gobierno de garantizar seguridad pública y de prevenir también a través de una policía de proximidad efectiva, pues este tipo de delitos, pero los ponchallantas durante los 15 meses han sido utilizados no solo en carreteras también dentro de la ciudad”.
La edil resaltó que los “ponchallantas” continúan siendo utilizados tanto en carreteras como dentro de la ciudad y llamó al Ayuntamiento a adoptar una postura solidaria y de atención a las víctimas frente a la violencia que persiste en Culiacán.