Descarta Caades que chiles jalapeños de Sinaloa estén vinculados a brote de salmonela en EU, porque aún no se cultivan

La producción actual de chile jalapeño en Sinaloa no estaría relacionada con los chiles vinculados a un brote de salmonela en Estados Unidos, debido a que en este momento no hay cultivos de este producto en el estado, señaló Jesús Alberto Rojo Plascencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.

Esto luego de que el pasado jueves 5 de agosto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaran que datos epidemiológicos y de rastreo relacionan un brote multiestatal de salmonela con chiles jalapeños cultivados en Sinaloa y distribuidos por Coast Citrus Distributors.

Rojo Plascencia explicó que el ciclo del chile jalapeño en Sinaloa inicia con las siembras durante septiembre, mientras que la producción se obtiene principalmente entre noviembre y diciembre.

“Por sentido común estos embarques no salen del estado de Sinaloa, ya que, en este momento Sinaloa no tiene producción de chile jalapeño”, sostuvo.

“Ahorita podemos estar tranquilos que el estado de Sinaloa no está produciendo chiles jalapeños”.

El dirigente agrícola indicó que corresponderá a las autoridades realizar las investigaciones para determinar la trazabilidad del producto señalado y establecer de dónde provinieron los chiles que llegaron a Estados Unidos.

“Yo creo que aquí van a hacer la investigación correspondiente de qué parte del país pudo haber salido de los embarques”, comentó.

Explicó que actualmente son otros estados, como Chihuahua, Baja California, algunas zonas del Bajío y Jalisco, los que tienen producción de chile jalapeño, por lo que consideró necesario esperar a que las autoridades determinen el origen del producto relacionado con el brote.

“Hay que esperar qué comentan las autoridades correspondientes, pero ahorita la producción, como te lo repito, no sale del estado”, afirmó.

De acuerdo con los CDC, Coast Citrus Distributors acordó retirar del mercado los jalapeños relacionados con el brote, mientras que restaurantes como Chipotle Mexican Grill y QDOBA dejaron de servir el producto afectado.

Rojo Plascencia reconoció que una situación de este tipo puede repercutir en futuras comercializaciones con Estados Unidos, por lo que llamó a mantener especial atención en las normas de inocuidad alimentaria y las normas fitosanitarias.

“Ahorita pues tenemos que cuidar todo el tema de inocuidad para poder seguir cumpliendo nosotros con lo establecido, normas de fitosanidad y todo esto”, señaló.