Descarta Congreso de Sinaloa desafuero de Rocha, asegura diputado tras señalamientos de EU

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rodolfo Valenzuela Sánchez, aseguró que no se está considerando un proceso de desafuero contra el Gobernador Rubén Rocha Moya, pues no hay pruebas que sustenten las acusaciones difundidas por autoridades de Estados Unidos.

El legislador afirmó que, hasta el momento, el Congreso local no contempla iniciar un procedimiento de desafuero, ya que no existen elementos legales para ello.

“De ninguna manera, no se está pensando en eso. Estamos pensando en trabajar por Sinaloa”, sostuvo.

Explicó que un proceso de este tipo requeriría una investigación formal con pruebas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), lo cual, dijo, no ha ocurrido.

“Tiene que haber una razón de pruebas y una comprobación por parte de la Fiscalía General de la República. Pero eso no existe porque no anexaron las pruebas o valga con la acusación que mandó el distrito sur de Nueva York por parte de la Fiscalía de Estados Unidos”.

Valenzuela Sánchez indicó que la acusación dada a conocer por el Distrito Sur de Nueva York ha generado impacto mediático, pero carece de sustento probatorio en México. Además, cuestionó la forma en que se hizo pública la información, pues pudo haberse vulnerado el debido proceso.

“...hay sospechosísmo porque las leyes de extradición, los convenios internacionales marcan de que la secrecía debe ser para respetar esos procesos y fue publicado, ¿no? Entonces desde ahí está algo que debería ser valorado”, expresó.

El Diputado local también respaldó a Rocha Moya, a quien calificó como una persona “honesta” y dedicada al servicio público.

“Las acusaciones son muy graves.. de acopio de armas, de trasiego de miles de toneladas de droga y pues yo conozco al gobernador y es una persona honesta que trabaja por el bienestar nacional”, afirmó.

Asimismo, consideró que el caso podría tener un trasfondo político internacional.

“No dejemos ni separemos la cuestión de que esto es un tema también de negociación política que utiliza el gobierno de Estados Unidos, las declaraciones del presidente y del gobierno, pues han sido a veces invasivas, injerencistas sobre otro país en que no nos extrañemos que sucede esto en México y pues está sucediendo”, dijo.

En ese sentido, reiteró que tanto el gobernador como otros funcionarios señalados han negado las acusaciones y se mantienen en funciones.

“El gobernador está tranquilo, él está trabajando por el bienestar de Sinaloa”, agregó.

Valenzuela Sánchez llamó a no estigmatizar al estado por este tipo de señalamientos.

“Yo lo que pido es que no utilicen a Sinaloa para hacer el tema y para que respeten, que no nos cataloguen, que no nos vinculen el narcotráfico a los gobiernos, si no hay pruebas”, concluyó.