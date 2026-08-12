Descarta Economía salida de empresas de Sinaloa por violencia; reporta nuevos proyectos de inversión

La Secretaría de Economía de Sinaloa aseguró que no hay registro de empresas nacionales o extranjeras que hayan decidido retirarse o desistir de invertir en el Estado debido a la situación de violencia, y que en cambio, hay nuevos proyectos de inversión en proceso.

El titular de la dependencia, Diego Armando Aguerrebere Espitia, afirmó que una de las tareas de la dependencia es promover las condiciones que ofrece Sinaloa para atraer nuevas inversiones, entre ellas infraestructura logística, capital humano y una población con formación profesional.

“No tenemos noticia de nadie que se quiera ir, una empresa extranjera o nacional, por lo que haya sucedido, y trabajamos nosotros precisamente pues para que vengan más. Tenemos varios proyectos en puerta. Varios y muy significativos”, aseguró este miércoles tras ser cuestionado.

Mencionó que algunos de estos proyectos serán anunciados próximamente por el Gobierno del Estado, pero entre ellos se encuentra la nueva planta industrial en Escuinapa, Sinaloa, que corresponde a la empresa de arneses automotrices ATR-Sumitomo, de origen japonés.

Así como una empresa minera canadiense Torex Gold Resources Inc. que se instalará en Cosalá.

En ese sentido, indicó que es de los sectores que actualmente presentan movimiento, con más de 30 proyectos mineros activos en el Estado.

Consideró que el crecimiento de la demanda mundial de minerales relacionados con nuevas tecnologías representa una oportunidad para Sinaloa, debido al desarrollo de sectores como centros de datos y la industria tecnológica.

“Todo lo que vemos en las noticias... el mercado, se están instalando muchos centros de datos y México está produciendo algunas de estas cosas que se requieren para estas tecnologías”, explicó.

Aguerrebere Espitia consideró que este escenario representa una oportunidad para el estado y una señal de lo que puede venir en materia de inversión.

“Entonces, al contrario, tenemos mucho interés de invertir en el Estado y nosotros, por supuesto, nos dedicamos a que vengan más”, afirmó.

El Secretario destacó que una de las tareas de la dependencia es promover las condiciones que ofrece Sinaloa para atraer nuevas inversiones, entre ellas infraestructura logística, capital humano y una población con formación profesional.

Explicó que el Estado cuenta con dos puertos, carreteras, universidades, hospitales y una importante cantidad de jóvenes que estudian carreras de ingeniería, elementos que forman parte de la oferta que se presenta a posibles inversionistas.

“El Estado tiene oferta logística. Tenemos dos puertos, tenemos carreteras, tiene oferta de capital humano. Tenemos una población joven, tenemos una población alta en ingenierías”, explicó.