Descarta Eligio López Portillo distanciamiento de Congreso con el Gobierno estatal

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, Eligio López Portillo, aseguró que existe comunicación y coordinación entre el Poder Legislativo y el Gobierno del Estado, por lo que descartó que haya una ruptura institucional con la administración de la Gobernadora, Graciela Domínguez Nava.

Lo anterior, luego de que el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez señalara un presunto distanciamiento entre ambos poderes y mencionara inconformidades por el trato hacia algunos legisladores.

Al respecto, López Portillo consideró que esas declaraciones corresponden a opiniones personales y sostuvo que no reflejan la relación que mantienen actualmente el Congreso y el Ejecutivo estatal.

Afirmó que, aunque puede haber diferencias de opinión, estas no significan que exista un conflicto entre las instituciones, pues aseguró que continúan trabajando de manera coordinada y mantienen comunicación para atender los asuntos de Sinaloa.

“Las opiniones personales son respetables. Podemos no estar de acuerdo, pero eso no lo veo reflejado en los hechos; al contrario, no hay nada trunco entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo”, expresó.

También señaló que ambos poderes son encabezados por integrantes del mismo partido, por lo que consideró importante preservar la unidad y evitar divisiones que puedan afectar el trabajo institucional.

“No estamos peleados para nada con ella, somos del mismo partido y estamos comunicados por Sinaloa. Lo que menos necesita Sinaloa es que estemos divididos los poderes, es imposible creer eso”, señaló.

Añadió que el estado necesita coordinación entre sus autoridades para atender las necesidades de la población, por lo que reiteró que no existe un enfrentamiento con la Mandataria estatal.