Descarta Elizabeth Montoya deslealtad por solicitar suplente de Sergio Torres

La Diputada por Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, se pronunció sobre la posibilidad de llamar al suplente de su compañero de bancada, Sergio Torres Félix, y señaló que desde el grupo parlamentario se solicitó considerar esta opción, siempre y cuando se respeten los derechos económicos y de seguridad del Legislador, quien continúa en recuperación tras el atentado del que ambos fueron víctimas.

Montoya Ojeda rechazó que esta petición represente una deslealtad hacia Torres Félix, pues aseguró que la solicitud se planteó bajo la condición de garantizar en todo momento sus derechos como Diputado.

“Efectivamente, nosotros desde Movimiento Ciudadano solicitamos la incorporación del suplente licenciado Carlos Sánchez, pero bajo el convenio o bajo el entendido de que no se vulneraran los derechos de el Diputado Sergio Torres, que se siguieran respetando todos sus derechos, tanto en lo económico como en el tema de seguridad. Rotundamente niego esos señalamientos de deslealtad, esos señalamientos de que hay deshumanidad por parte de mi persona y por parte de las personas de Movimiento Ciudadano. Quiero reiterar una vez más como lo he hecho siempre que el Diputado Sergio Torres tiene todo mi respeto, tiene mi agradecimiento por todas las oportunidades que él me ha dado en tema político y desde luego que tiene mi cariño”, expresó.

Montoya Ojeda comentó además que ya buscó un acercamiento con la familia del Legislador; sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta a sus mensajes.

Consideró que el tema se ha politizado y lamentó que la situación haya escalado en ese sentido, al señalar que no es justo que una circunstancia relacionada con la recuperación de su compañero sea utilizada con otros fines.

“También es con malicia, el que personas estén hablándole al oído a la familia, a la esposa y a las hijas del Diputado; Sergio Torres tienen mi respeto, tienen mi admiración, tienen mi cariño y lamento mucho que esta situación haya llegado al tema público”, señaló.

Montoya Ojeda precisó que la solicitud para llamar al suplente continúa vigente, pero reiteró que cualquier decisión deberá garantizar los derechos del Diputado Sergio Torres Félix.