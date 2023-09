“No está ocurriendo más que lo que el proceso indica, no hay ninguna otra cosa de nuestra parte (Gobierno)... definitivamente no hay consigna, incluso una cosa le pide la Fiscalía y otra cosa decide el Juez”, declaró este sábado.

CULIACÁN._ Tras la segunda vinculación a proceso contra el Rector Jesús Madueña, el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera y funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que no hay persecución política contra la institución.

“¿Qué tienen que venir aquí? Que vayan y comprueben ante las autoridades judiciales las imputaciones, que son falsas las imputaciones... no es un problema de política, ya se demostró que esa persecución política que han inventado no existe, no es un asunto de que salgan (a movilizarse)”, expresó Rocha Moya.

“Cuando salíamos de la Universidad a dar clases en la calle es cuando andábamos defendiendo la autonomía universitaria, no a corruptos”.