Descarta Gobernadora de Sinaloa refuerzo especial en casinos tras ataque; ‘ya hay seguridad’, asegura

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, descartó que se vaya a implementar un refuerzo especial de seguridad en casinos, luego del ataque registrado este lunes en Culiacán.

La Mandataria afirmó que estos establecimientos ya cuentan con presencia de corporaciones de seguridad.

“Ya hay seguridad que está en casinos, que está en centros comerciales, tenemos seguridad en todo el estado, permanecemos de la misma manera”, declaró.

Reiteró que el despliegue de fuerzas federales, estatales y municipales se mantiene sin cambios, pese a los hechos violentos recientes en la capital sinaloense.

El posicionamiento ocurre tras el ataque con explosivos a un casino ubicado en el sector Tres Ríos.

El hecho provocó un incendio y la evacuación de decenas de personas.

Como resultado, una trabajadora identificada como Ana Cristina “N”, de 31 años, falleció horas después en el hospital.

La víctima presentaba intoxicación severa por inhalación de humo, quemaduras y un golpe en la cabeza.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió la tarde del lunes 4 de mayo.

Hombres armados habrían lanzado artefactos explosivos contra el inmueble.

El saldo fue de 40 personas evacuadas y al menos dos lesionados, además de la mujer que perdió la vida.

Pese a este contexto, la Gobernadora insistió en que no se modificarán las condiciones de seguridad y que la estrategia actual continuará operando sin ajustes.