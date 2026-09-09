Descarta Gobernadora suspender festejos patrios en Sinaloa; habrá transporte gratuito en Culiacán

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava descartó que exista riesgo de suspender los festejos patrios en Sinaloa y aseguró que existen condiciones para realizar las celebraciones del 16 de septiembre.

Luego de que se le cuestionara sobre la seguridad para los eventos, señaló que las autoridades no promoverían las fiestas si existiera algún riesgo para la población.

“No seríamos irresponsables de promover que haya fiestas patrias si consideráramos que hubiera riesgos”, expresó.

Domínguez Nava afirmó que las autoridades de seguridad han realizado un trabajo que permite considerar que existen condiciones para que Culiacán y el resto del Estado lleven a cabo las celebraciones.

También informó que en Culiacán habrá transporte gratuito durante los festejos patrios, como parte de las acciones para facilitar la asistencia de la población.

“Entonces hoy desde aquí les invitamos a todas y todos y les pedimos que nos sigan apoyando en esta promoción”, dijo.

Sobre los artistas que participarán en el espectáculo del 16 de septiembre, Domínguez Nava señaló que la información sería comunicada durante este miércoles por los organizadores.

Explicó que ha dejado en manos de los responsables de la organización la comunicación de los detalles del evento, pero les pidió que estos fueran dados a conocer durante el día.

La Gobernadora llamó a la ciudadanía a participar en las festividades y sostuvo que la intención es recuperar las calles y los espacios públicos como lugares de convivencia.

“Se trata de unir esfuerzos todos, que recuperemos nuestras calles y nuestros eventos públicos de convivencia sana como son las fiestas patrias”, expresó.