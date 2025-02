Descarta Gobierno de Sinaloa cancelación de conciertos para Carnaval de Mazatlán

El Gobierno del Estado de Sinaloa descartó la cancelación de conciertos musicales para el Carnaval de Mazatlán 2025, el cual arrancará este 27 de febrero.

El Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, apuntó que ninguna agrupación prevista para participar en este festival ha manifestado su decisión de cancelar alguna presentación.

La respuesta del funcionario giró acerca de una amenaza contra Grupo Firme en Tijuana, la cual se difundió a través de una manta acompañada de restos humanos dejados sobre la carretera Tijuana-Rosarito.

La programación del Carnaval de Mazatlán incluye un concierto de Grupo Firme este sábado en el Estadio Teodoro Mariscal, con motivo de la coronación de la Reina del Carnaval.

”No hay información, no hay ningún comunicado donde se esté señalando que el grupo que refiere se haya pronunciado que no va a participar, no hay información al respecto, se mantiene todo en la misma planeación con la que se ha previsto, con la que se ha trabajado.

”Nuestra convicción a partir de asumir la responsabilidad que nos corresponde es llamar, es invitar a la población a que a partir de mañana todas, todos, asistan al Carnaval a disfrutarlo, a gozarlo, a hacer de esta ocasión una circunstancia para crecer en espiritualidad”, manifestó Feliciano Castro.

El Secretario General sostuvo que existe un dispositivo de seguridad y prevención de hechos delictivos, tanto en el puerto como en los accesos al municipio de Mazatlán.

Insistió en invitar a la ciudadanía a asistir a este festejo, con la garantía de que las autoridades lo resguardan.

”Hay un dispositivo tanto al interior de todo el espacio físico donde se realiza el Carnaval, como en la parte exterior del mismo, así como en las carreteras, de tal manera que a partir del programa “Carretera Segura” hemos informado que la carretera Culiacán-Mazatlán está debidamente garantizado la vigilancia para que el tránsito vehicular se desarrolle con normalidad.

”Estamos, como Estado, cumpliendo para garantizar las condiciones y que el Carnaval se desarrolle en normalidad. La invitación, reitero, es a disfrutar esta fiesta, a hacer de esta ocasión un espacio para el crecimiento en espiritualidad por parte de la población.

”Están dadas las condiciones para que se desarrolle el Carnaval en normalidad”, aseguró el vocero del Gobierno de Sinaloa.