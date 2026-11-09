Descarta INE represalias contra trabajadores que se sumaron al paro laboral en Sinaloa

No habrá represalias contra los trabajadores del Instituto Nacional Electoral que se sumaron este lunes al paro nacional de labores en Sinaloa, aseguró Felipe Bernardo Quintanar González, Vocal del Registro Federal de Electores en Sinaloa y responsable de los módulos de atención ciudadana en la entidad.

Informó que alrededor de 160 trabajadores participaron en esta manifestación, en la que exigen mejores salarios y condiciones laborales.

Señaló que, a nivel nacional, la Consejera Presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, informó que no se tomarán medidas en contra del personal que decidió suspender actividades.

Quintanar González dijo reconocer el derecho de los trabajadores a manifestar su inconformidad y destacó el compromiso con el que desempeñan sus funciones, al señalar que el personal del instituto siempre ha respondido a sus responsabilidades en Sinaloa.

“Hacer incluso un reconocimiento a ellos, son personal muy comprometido, muy profesional. Ellos conocen la importancia de dar un buen servicio y este servicio se mide con encuestas a la ciudadanía, tienen una aceptación de arriba del 96 por ciento en que la ciudad manifiesta su conformidad con el trámite que recibieron en los módulos”, mencionó.

Respecto a la atención ciudadana, informó que algunos módulos continúan trabajando, entre ellos los ubicados en Salvador Alvarado, Sinaloa de Leyva y Navolato, mientras que el resto se sumó a la suspensión de actividades.

Sobre las condiciones de los espacios donde se brinda el servicio, reconoció que hay módulos que requieren mejores instalaciones y aseguró que se trabaja para atender estas necesidades dentro de las posibilidades de la Junta Local.

En cuanto a las demandas salariales, explicó que se trata de un tema que debe resolverse a nivel nacional, aunque desde la representación estatal buscan brindar apoyo al personal en los asuntos que están dentro de sus atribuciones.

“Si tenemos módulos que requieren un mejoramiento y estamos trabajando en ello. De hecho, en este año hemos cambiado de inmueble en tres módulos de atención, uno en Mazatlán, otro en Eldorado y otro en Navolato. Hay inmuebles que tienen mejores condiciones, tanto para ellos para que realicen su labor como para que la ciudadanía reciba el servicio”, expresó.

También informó que los trabajadores tienen previsto reanudar sus actividades este martes, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía que tenía citas programadas para este lunes a acudir nuevamente a los módulos, al tiempo que ofreció una disculpa por los inconvenientes ocasionados.

Agregó que las personas que tenían una cita programada para este lunes fueron notificadas mediante correo electrónico sobre la suspensión del servicio y reiteró que, de acuerdo con lo expresado por los propios colaboradores, mañana retomarán la atención a los ciudadanos.