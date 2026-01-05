Descarta Juan de Dios Gámez amenazas previas contra Director de Vialidad

El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, afirmó que no hubo amenazas previas ni manifestaciones de riesgo contra el director de la Unidad de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, asesinado la mañana del 5 de enero en la sindicatura de Aguaruto. Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre si existían antecedentes que permitieran anticipar el ataque, aseguró que no se tenía registro alguno. Incluso mencionó que, en una plática con el titular de la SSPyTM, el coronel Alejandro Bravo Martínez, y el secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, no encontraron factores que anticiparan algún riesgo.

“No teníamos registro. No había manifestación por nuestro compañero. Incluso veníamos platicando desde temprano, el secretario Bravo y yo, el secretario Peñuelas, buscando si hubiera algún elemento que nos indicara la posibilidad de este hecho, pero no encontramos de momento algo, algún indicio o indicador que fuera factor de riesgo”, apuntó.

De acuerdo con la SSPyTM, el mando policial contaba con 32 años de servicio ininterrumpido y se dirigía a cumplir con sus funciones cuando fue interceptado por sujetos no identificados, quienes le dispararon mientras circulaba por la calle principal de Aguaruto. Tras el ataque, se activaron los protocolos de emergencia y fue trasladado a un hospital, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

Gámez Mendívil lamentó el hecho y señaló que el caso ya es investigado por las autoridades correspondientes, con quienes el Ayuntamiento mantiene coordinación para contribuir al esclarecimiento de los hechos y la localización de los responsables. Añadió que el despliegue operativo en territorio se mantiene y que más adelante se valorará quién ocupará el cargo que dejó vacante el director de la Unidad de Vialidad. “Ahorita lo vamos a valorar (quién ocupará su lugar)... El trabajo que están haciendo en territorio, el despliegue para darle seguimiento y la posibilidad de encontrar a los responsables de este hecho”, mencionó.