Descarta Juan de Dios Gámez solicitar apoyo financiero a Gobierno del Estado para cerrar el año

El Ayuntamiento de Culiacán no solicitará apoyo financiero al Gobierno del Estado para enfrentar el cierre del año, afirmó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

Aseguró que las finanzas municipales se mantienen estables y con previsiones suficientes para cumplir con los compromisos laborales.

“Por cuarto cierre de año, durante lo que nos ha tocado a nosotros y así como en los primeros tres cierres que tuvimos la responsabilidad de mes tras mes ahorrar lo que proyectábamos que íbamos a necesitar para hacer los incrementos salariales aplicados a las viudas de policías, a los policías jubilados, los retroactivos a nuestros trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento”, explicó.

Gámez Mendívil señaló que, al igual que el Gobernador Rubén Rocha Moya, su administración ha seguido una política de planeación y ahorro preventivo, de modo que los pagos de aguinaldos y demás prestaciones de fin de año no representen una presión presupuestal.

Además, destacó que el Municipio ha logrado sostener los compromisos de inversión en obra pública, tanto los que están en curso como los ya concluidos, sin poner en riesgo los recursos destinados a nómina o servicios.

“Tenemos ese sentido de trabajar de manera muy responsable y ordenada y la este año también tenemos las mismas condiciones. Tratamos nosotros de ayudarle en ese sentido al Gobernador Rubén Rocha”, comentó.

El Presidente Municipal recordó que, durante la actual administración, se han impulsado obras de gran impacto en la capital sinaloense con apoyo estatal.

En ese sentido, subrayó que el Ayuntamiento mantiene su propio margen de operación financiera para no depender de aportaciones extraordinarias.

“Simplemente veamos cuántas obras de gran calado se están haciendo en Culiacán por parte del estado. Entonces también tratamos nosotros de ser responsables y también coadyuvar en estos esfuerzos diciéndole pues que nosotros en el Ayuntamiento de Culiacán atendemos nuestras cuentas de manera propia”, concluyó.