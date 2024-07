CULIACÁN._ Tras las detenciones de Ismael Zambada García “El Mayo”, y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, el jueves en Texas, el Comandante de la Novena Zona Militar, Fernando Fuentes Velez, descartó un repunte de violencia en Sinaloa.

El mando militar señaló que cuentan con el estado de fuerza suficiente para poder controlar cualquier indicio de violencia.

“Yo digo que no, yo pensaría que no, pero sin embargo vamos a estar en una situación de alerta, vamos a estar alerta”, aseguró.

“Por ejemplo, ayer (jueves) que se dio esta nota de la detención, las cosas han estado en relativa tranquilidad. Hemos mantenido la coordinación con las autoridades de los tres de Gobierno, de manera personal, con el propio Gobernador, con el Secretario de Gobierno, con el Fiscal General de la República, la Fiscalía General del Estado, y todas las autoridades que formamos parte de la mesa estatal de seguridad, desde ayer nos pusimos en contacto, en coordinación y comunicación permanente.

“Aquí no hay balaceras, no hay enfrentamientos, no lo hay, y la verdad es que no lo hay”, sostuvo.

Fuentes Velez afirmó que en el estado prevalece un clima de tranquilidad, y aunque se presenten “hechos aislados”, estos no alteran el panorama.

Subrayó que los 200 elementos del Ejército Mexicano que arribaron este viernes a Culiacán no obedecen a las detenciones de “El Mayo” y Guzmán López, sino que son refuerzos ordinarios para cubrir otras necesidades de la población.

“No es específicamente, porque no atendemos un asunto en particular, tenemos en general la Estrategia de Seguridad Nacional de Seguridad Pública”, refirió.

“Son personal de fuerzas especiales, que tienen adiestramiento especializado, equipo especializado, para actuar en áreas urbanas, semiurbanas, rurales, en áreas de montaña. Son personal de fuerzas especiales que vienen a trabajar, a sumarse ya a los efectivos locales que tenemos aquí trabajando”.

El Comandante detalló que actualmente en el estado hay cerca de 3 mil elementos, a los que se suman estos 200 que llegaron el viernes.