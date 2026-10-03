Descarta Manuel Clouthier ser candidato en elecciones del 2027

Manuel Clouthier Carrillo descartó nuevamente participar como candidato en las elecciones de 2027 y pidió que su presencia en el Gran Encuentro Ciudadano no sea interpretada como una señal de que busca contender por algún cargo.

Durante su participación este sábado en el encuentro convocado por la Gran Alianza Ciudadana por Sinaloa, Clouthier explicó que inicialmente rechazó la invitación para participar como conferencista porque sabía que su presencia podía generar especulaciones políticas.

“Ni soy candidato ni voy a ser candidato de nada”, afirmó.

La aclaración ocurre en un contexto en el que su nombre ha sido mencionado de cara a la elección de 2027.

En junio, la dirigente estatal del PAN, Wendy Barajas Cortés, reconoció que había tenido tres acercamientos con Clouthier para plantearle el proyecto del partido y que el empresario estaba considerado entre los perfiles ciudadanos que podrían participar.

Sin embargo, la propia dirigente reconoció entonces que Clouthier le había manifestado que no tenía interés en participar.

El empresario ya había expresado públicamente esa postura.

Clouthier Carrillo fue diputado federal por el PAN y posteriormente llegó nuevamente a la Cámara de Diputados como candidato independiente por el Distrito 05 de Culiacán en 2015.

Como diputado independiente formó parte de la LXIII Legislatura, después de haber roto con la ruta partidista que había seguido en su primera etapa política.

En su participación de este sábado, Clouthier insistió en que su interés está puesto en la participación ciudadana y no en regresar a las boletas.

Su intervención estuvo enfocada en cuestionar la falta de contrapesos frente al poder y en llamar a los ciudadanos a recuperar su papel como vigilantes de los gobiernos.

Señaló que los congresos, los medios de comunicación, la sociedad organizada y el Poder Judicial deben funcionar como órganos de vigilancia dentro de una democracia.

También se refirió a 2027 como una oportunidad para que los ciudadanos incidan en la renovación de los gobiernos y congresos, aunque sin plantear una aspiración propia.

Consideró que la participación ciudadana no debe reducirse al voto ni a delegar completamente las decisiones en quienes llegan al poder. A su juicio, uno de los problemas actuales es precisamente que la sociedad dejó de exigir y vigilar a sus representantes.