Descarta Morena Sinaloa ruptura con el PT tras nombramiento de Jesús Ibarra

El dirigente de Morena en Sinaloa, Édgar Barraza Castillo, descartó que exista una ruptura con el Partido del Trabajo tras el nombramiento de Jesús Ibarra Ramos como coordinador de Afiliación del PT en Culiacán.

Barraza Castillo explicó que el nombramiento forma parte de los procedimientos internos del partido aliado y no implica que Ibarra Ramos haya abandonado Morena, donde también participa en el proceso para obtener una coordinación municipal de cara a las elecciones de 2027.

“No afecta, no interfiere en los compañeros aliados. Tenemos una muy buena relación, somos compañeros desde hace mucho tiempo en esta alianza progresista”, afirmó.

Señaló que tanto el PT como el Partido Verde y Morena llevan a cabo sus propios procesos para definir los perfiles que buscarán las coordinaciones territoriales, por lo que consideró que las diferencias en sus procedimientos no representan un conflicto entre las fuerzas políticas.

“Cada quien lleva de manera distinta este proceso interno”, explicó.

El nombramiento de Ibarra se dio a conocer el 22 de octubre, cuando la dirigencia del PT lo incorporó a su estructura municipal en Culiacán.

El legislador con licencia también se registró en el proceso interno de Morena para buscar la coordinación municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Cuestionado sobre si Ibarra había dejado de pertenecer a Morena, Barraza respondió que permanece en el movimiento y comparó su situación con la de Imelda Castro, quien recibió un nombramiento similar del PT durante el proceso de selección de la coordinación estatal.

“Lo que el PT hizo fue nombrarlo como coordinador de Afiliación. Recuerden ustedes también cuando la compañera Imelda estaba el proceso a nivel estatal, el PT optó por nombrarla también coordinadora de afiliación a nivel estatal y eso no significa que la compañera estuviese fuera de nuestro movimiento”, sostuvo.

Barraza Castillo añadió que Morena mantiene comunicación con sus aliados y que buscarán conservar los acuerdos mediante el diálogo y las mesas de trabajo.

El dirigente indicó que el partido continúa con la revisión de los perfiles registrados para las coordinaciones distritales federales y que, posteriormente, avanzará en los procesos municipales y distritales locales.