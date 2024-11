Descarta PAN Sinaloa alianzas para elecciones del 2027; si se unen, el PAN va a siglar, aclara

El Partido Acción Nacional descartó establecer alianzas partidistas de cara a las elecciones del 2027, y si concretan alguna, serán ellos quienes siglen las candidaturas, adelantó la dirigente estatal y Diputada local, Roxana Rubio Valdez.

Señaló que el dirigente nacional electo, Jorge Romero Herrera, tiene como misión de partido trabajar en torno a la militancia, así como abrir la facción hacia la ciudadanía para que se involucre.

“Decir que Acción Nacional va a apostar por nosotros, y no tanto por la militancia, va a apostar por ciudadanos. Vamos separados, se pretende hacer una elección primaria para elegir a nuestros candidatos, hay panistas muy valiosos que hay que tomarlos en cuenta, pero también hay ciudadanos que necesitamos ir a recuperarlos.

“Debemos ir separados, definitivamente, ya lo dijo nuestro próximo presidente nacional. En dado caso de que vayamos en alianza, por ningún motivo, el PRI debe siglar, así que no anden de adelantados sacando candidatos”, explicó Rubio Valdez.

En el caso de Sinaloa, apuntó que la principal tarea de la próxima dirigente es conformar una estructura sólida y encontrar a candidatas y candidatos que provengan desde la sociedad civil.

“No vamos con el PRI, no vamos con el PRD, vamos solos. Aquí en Sinaloa, a partir de enero, la presidente estatal tendrá, porque ya es responsabilidad de ella, con la ayuda de todos nosotros, tendrá que empezar un trabajo muy arduo en el tema de la estructura, y en el tema de la búsqueda de candidatos y ya darse a conocer.

“Su servidora, Roxana Rubio, está abierta para irse por tierra donde me ocupe el PAN, ahí voy a estar. Si nosotros en Sinaloa no encabeza el PAN, no queremos alianza con absolutamente nadie”, asentó.

Aseguró que, en los comicios del 2027, la disputa por los diferentes cargos, incluidos la gubernatura, estarán más reñidos, ya que la ciudadanía demostrará su inconformidad con la actual administración encabezada por el morenista, Rubén Rocha Moya, especialmente por la crisis de seguridad que atraviesa la entidad desde hace dos meses.

“Confío mucho en la ciudadanía, la ciudadanía es muy lista, y estoy segura de que le va a dar el voto de castigo a Morena este 2027. No la van a tener fácil, lo único que puedo decir, no la van a tener fácil.

“Nos debemos enfocar en sacar adelante al PAN, hacer buena estructura, empezar a buscar candidatos, y sobre todo, a que esa ciudadanía reflexione y que vuelva a confiar en nosotros”, señaló Roxana Rubio.

Por su parte, la dirigente municipal del PAN en Culiacán, Silvia Ramírez López, afirmó que existe un reclamo de parte de la sociedad civil, para ser considerados a la hora de distribuir candidaturas y representar al albiazul.

Reconoció que deben realizar algunos cambios dentro del partido, a fin de tomar en cuenta perfiles ciudadanos en las próximas elecciones.

“Hay un reclamo de la ciudadanía, que quiere que el PAN vaya solo, y es estadística. Se ha buscado mucho empresario, mucho ciudadano, muchas asociaciones civiles quieren ser con el PAN, pero no aliados de otros partidos.

“Tenemos que cambiar lo que hay hasta ahorita por lo menos en Sinaloa, hay mucho empresario, hay mucho ciudadano, hay muchos presidentes de asociaciones que nos quieren representar, y nosotros encantados de que ellos nos representen ante la sociedad”, subrayó Silvia Ramírez.