Descarta PAN Sinaloa alianzas rumbo a elecciones del 2027

El Partido Acción Nacional en Sinaloa descartó alianzas para contender en las elecciones del 2027, en las que estarán en disputa la Gubernatura y diputaciones locales, anunció la dirigente Wendy Barajas Cortés.

“Nosotros vamos a trabajar con nuestra marca, sin depender de ninguna alianza. Fue muy claro y contundente nuestro presidente nacional al decirnos que no vamos a ir en alianza”, informó.

Esto, tras el evento de relanzamiento de Acción Nacional, sentenció que romperán cualquier coalición y afrontará de manera solitaria el próximo proceso electoral

La ruptura, dijo, tiene como propósito encaminar al partido a las elecciones siguiendo sus ideales, además de apegarse a su espíritu opositor.

“Acción Nacional tiene que volver a sus bases, tiene que salir a las calles a abanderar las causas ciudadanas, nosotros tenemos que recuperar la credibilidad de la gente ¿cómo? Como iniciamos”.

“Que la gente nos vea, no nada más como el partido de oposición mejor evaluado, sino que nos vea como la verdadera opción y para eso tenemos que ser coherentes, eso es lo que nos ha pedido nuestro presidente nacional”, sostuvo Barajas Cortés.

Como parte de este plan de relanzamiento, expuso que el PAN dispondrá de una aplicación para dispositivos móviles en los que la ciudadanía puede registrarse como opción para alguna candidatura.

“¿Qué quiere decir esta aplicación? Que nos estamos abriendo aún más a la ciudadanía, que nuestras candidaturas van a ser principalmente ciudadanas”, afirmó la dirigente estatal.