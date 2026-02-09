$!Descarta Protección Civil de Culiacán presencia de pantera en la zona de El Ranchito

Luego de conocerse un supuesto reporte ciudadano por el avistamiento de una pantera en las inmediaciones del ejido El Ranchito, al sur de Culiacán, Protección Civil de Culiacán implementó acciones preventivas de búsqueda durante todo el fin de semana.
Sin embargo, después se confirmó que se trató de Fake News, por lo que la dependencia determinó que no existe la presencia de ningún animal silvestre de este tipo en esa zona, informó el coordinador municipal de Protección Civil de Culiacán, Jesús Bill Mendoza Ontiveros.
El funcionario municipal dio a conocer que en este operativo de búsqueda participaron de manera coordinada elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Profepa, Unidad de Protección Animal del Ayuntamiento de Culiacán y Protección Civil Municipal.
Jesús Bill Mendoza explicó que debido a los reportes ciudadanos al número de emergencias 911 y las publicaciones en redes sociales, se implementaron los protocolos correspondientes de protección a la población, y se realizó el operativo de búsqueda del supuesto felino.
Como parte del seguimiento, se comprobó que dichos reportes y publicaciones en las plataformas digitales eran falsos, debido a que siguen publicando la presencia de este mismo animal en diferentes colonias de Culiacán.
El titular de PC Municipal hizo un llamado a la ciudadanía a evitar hacer publicaciones falsas en redes sociales y llamadas irresponsable al número de emergencias 911, con la finalidad de evitar generar confusiones y pánico a la ciudadanía.