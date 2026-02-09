$!Descarta Protección Civil de Culiacán presencia de pantera en la zona de El Ranchito

Luego de conocerse un supuesto reporte ciudadano por el avistamiento de una pantera en las inmediaciones del ejido El Ranchito, al sur de Culiacán, Protección Civil de Culiacán implementó acciones preventivas de búsqueda durante todo el fin de semana.

Sin embargo, después se confirmó que se trató de Fake News, por lo que la dependencia determinó que no existe la presencia de ningún animal silvestre de este tipo en esa zona, informó el coordinador municipal de Protección Civil de Culiacán, Jesús Bill Mendoza Ontiveros.

El funcionario municipal dio a conocer que en este operativo de búsqueda participaron de manera coordinada elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Profepa, Unidad de Protección Animal del Ayuntamiento de Culiacán y Protección Civil Municipal.