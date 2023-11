Pese a unirse al proyecto de Morena, el Diputado Ricardo Madrid Pérez descartó que vaya a buscar candidatura para un cargo de elección popular en el proceso electoral 2024, pues aseguró que su adhesión al movimiento de Claudia Sheinbaum fue por convicción, pero no por interés.

“Tomé esa determinación no en busca de una candidatura, lo hice convencido de que la doctora Claudia Sheinbaum tiene un proyecto de País en el cual coincido con muchas de las delimitaciones... lo dije con claridad en ese momento, no vengo hoy a sumarme al proyecto de Claudia Sheinbaum buscando una candidatura, no aspiro a ser candidato”, declaró Ricardo Madrid.

“Lo digo con todo respeto y lo digo con contundencia, no estoy haciendo ninguna valoración... tengo un gran respeto por voces que he escuchado que han dicho que están haciendo esa valoración y han levantado la mano”, manifestó el Presidente de la Mesa Directiva.

Mencionó el caso del Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, a quien elogió luego de que este hizo público su deseo de contender por la Senaduría de la República.

“Veo y valoro que hay muchos perfiles como el Secretario Enrique Inzunza, veo un gran perfil, veo una gran hoja de vida y me da gran satisfacción que una gente como él, con esa experiencia en el Estado de Derecho, en el manejo de la normatividad, de las leyes y el Estado de Derecho, pues aspire”.

Aseguró que continuará colaborando en el proyecto de la aspirante presidencial de Morena y que las determinaciones que se tomen tendrán lugar en el momento adecuado, por mientras, él seguirá enfocado en sus labores legislativas en el Congreso.

“Yo lo que voy a hacer es apoyar el proyecto de Claudia Sheinbaum y apoyar proyectos locales en la construcción de ese proyecto de nación que está ahí; las determinaciones propias las tendré en su momento cuando vengan los momentos adecuados”, señaló Madrid Pérez.