El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, descartó que las medidas de protección consistentes en acompañamiento con patrullas de seguridad a ambulancias de la Cruz Roja Mexicana en Culiacán hayan fallado.

En cambio, aseguró que es la institución la que debe decidir utilizarlas, ya que el Gobierno estatal no puede interceder en sus protocolos de auxilio, sino respetarlos.

“No, no han fallado (las instrucciones de protección), en realidad ahí están. Las patrullas están destinadas, es más bien, los protocolos de la Cruz Roja los que tienen que decidir usarlas, pero ahí están y la indicación mía es ‘no las retiren, que estén ahí’, pero mientras no decida la Cruz Roja ‘estamos de acuerdo’, porque es una institución universal y tiene sus propios protocolos y debemos respetarlos”, apuntó.

El mandatario estatal vertió esta declaración ante los hechos registrados durante la noche del 31 de enero, cuando socorristas de la delegación de Cruz Roja Mexicana en Culiacán fueron interceptados y agredidos por civiles, al acudir a un evento a la colonia Lombardo Toledano, al norte de Culiacán.

En ese sentido, Rocha Moya pidió a paramédicos acogerse a las medidas de protección.

“Mi mensaje es que se acojan a las medidas de protección que nosotros estaremos presentando para que no estén arriesgando ni su integridad física ni su dignidad personal.

“Ya les dije ahí están las patrullas o sea, no las estamos usando, ya les di instrucciones al general al secretario de seguridad que aun cuando no las requieran la Cruz Roja a la hora de su servicio no las retiren”, indicó.

Señaló que durante la reunión diaria en la Mesa de Seguridad estuvo el delegado de la Cruz Roja Mexicana, quien acordó reunirse con el Secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, y la Secretaría de Salud para determinar los protocolos de seguridad que seguirán para evitar que se interrumpa el servicio.

“Se van a ver ahora en la semana con (la Secretaría de) Salud para efecto de determinar cuáles serían los mecanismos para que no se interrumpa el servicio de atención a la gente”, aseguró.

“No tenemos ningún problema para que sea Guardia Nacional, el Ejército (Mexicano) y también mixtas, trabajo mixto, no tenemos problemas, eso lo van a acordar ahora. Por fortuna estamos redoblando el operativo de seguridad a propósito de la cercanía de eventos como los carnavales, el tema de la Semana Santa”, manifestó.