CULIACÁN._ Al ser cuestionado por una persecución política denunciada por Héctor Melesio Cuén Ojeda, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que no existe tal contra el líder del Partido Sinaloense y ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“No, de nosotros no, ¡nombre! Yo me veo con él... lo primero que le dije, ‘¿Tienes miedo a que te agarren del Estado?’, le pregunté cuando la solicitó (suspensión definitiva). ‘Que yo sepa, tú no tienes orden de aprehensión de nosotros’, y ahí tienen, ayer un juez federal le negó la suspensión definitiva, y luego hay un procedimiento, como ya tiene suspensión provisional, lo que hace el juez es, para que no vayas a protegerte con la suspensión provisional, tienes que pagar, es lo que hizo”, explicó.

“Que sepa yo, que haya una orden de aprehensión en contra de Héctor (Cuén Ojeda) en el Estado, no sé, claro que hay autonomía de la Fiscalía, pero nos comunicamos, nos informamos y que yo sepa, no hay... él anda pensando que lo andan persiguiendo, por eso es que se amparó; busquen en la Fiscalía y les aseguro que no hay orden de aprehensión.

“¿Quién más puede girar orden de aprehensión? Pues el Fiscal federal, los jueces federales, pero no sé qué pueda haber... con eso yo les demuestro que no hay persecución, lo que hay es temor a que ocurra algo”.