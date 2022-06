Descarta Rocha Moya quinta ola de Covid-19 en Sinaloa pese al incremento de contagios

El Gobernador Rubén Rocha Moya descartó que en Sinaloa esté iniciando la quinta ola de contagios de Covid-19 pese al aumento de casos en las últimas semanas. Detalló que continuarán las mismas medicas contra el coronavirus.

“Vamos a mantener el llamado a la población para que se cuiden en los lugares cerrados, usar el cubrebocas, en los abiertos no es obligatorio. Vamos a estar atentos, no vamos a alarmar para nada a la población porque no estamos en esas circunstancia”, dijo.

“Ciertamente hay un repunte como se los dijo el Secretario de contagios pero esto no ha significado que tengamos casos graves, encamados, intubados, etcétera y mucho menos muertes”, agregó.

Aunado al aumento de casos, también registraron hospitalizaciones, aunque en menor medida que en ocasiones anteriores.

“Es una cosa escaza en el Seguro que teníamos cientos de casos, hoy tenemos siete, tenemos cuatro, si subió a siete, estamos pendientes de eso”, expuso.

“No son de alarma”, afirmó.

El pasado lunes 30 de mayo el Secretario de Salud Cuitláhuac González Galindo informó que el estado tiene incremento de contagios de coronavirus; tres días después, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa anunció un operativo para verificar que establecimientos cerrados apliquen medidas sanitarias contra el Covid-19.