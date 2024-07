La dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Roxana Rubio Valdez, se descartó como coordinadora del grupo parlamentario del albiazul para el primer año de la 65 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, en la cual obtuvo una curul por la vía de representación proporcional.

Rubio Valdez estará acompañada en la bancada del PAN con Jorge González, Felicitas Díaz y Zenén Xóchihua.

En cambio, prefiere que sea la Mesa Directiva la que se asigne para otro partido diferente al de la mayoría, que por tercera legislatura consecutiva será Morena.

“Lo único que te puedo decir es que el primer año no va a ser tu servidora. No sabemos aún, hay buenos perfiles, yo sí me descarto para ser. El primer año, que quede claro”.

“Esperemos que ahora sí haya una civilidad política y nos compartan la Presidencia de la Mesa Directiva los morenistas. Es más interesante ser Presidenta de la Mesa que coordinadora”, expresó.

Roxana Rubio ya presidió la Mesa Directiva del Legislativo durante la 63 Legislatura, en la cual también accedió por la vía plurinominal.

Por otro lado, comunicó que el proceso para renovar la dirigencia de Acción Nacional en Sinaloa iniciará en octubre, cuando lanzarán la convocatoria. En noviembre se desarrollará el proceso de campaña, para llegar a las votaciones de diciembre.

Sobre ese tema, perfiló a una aspirante como su posible sucesora al frente del albiazul.

“Yo he escuchado nada más a una persona, y no está mal que lo diga, para la presidencia Wendy Barajas Cortés, de Mazatlán, es la Regidora electa del municipio de Mazatlán, secretaria de Promoción Política de la Mujer, militante desde hace mucho tiempo, consejera de la comisión permanente. Ella es la que ha levantado la mano hasta el momento”, dijo.

“No se sabe si va a venir estrictamente para mujer, o mixto, pero decir que aunque es mixto, se puede inscribir también una mujer. Si es mixto puede competir un hombre o una mujer, ya si es siglada estrictamente para mujer, pues ya va a competir una mujer”.