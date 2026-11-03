Descarta Rubén Miranda candidaturas de consolación para aspirantes de Morena en Culiacán

El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación de Morena en Culiacán, Rubén Miranda López, descartó que hasta el momento existan ofrecimientos de candidaturas o espacios políticos alternativos para quienes no resulten favorecidos en el proceso interno del partido.

Cuestionado sobre la posibilidad de que los perfiles mejor posicionados que no obtengan la coordinación municipal reciban alguna otra oportunidad política, Miranda López señaló que, al menos en su caso, no ha habido acercamientos ni propuestas en ese sentido.

“Hablo en lo personal y no estoy enterado de los demás compañeros, que haya habido algún evento, algún año, donde se haya abordado este tema de decir: si no quedan, compañeros, son buenos elementos, va a haber una oportunidad por aquí o por allá, la verdad es que no han ocurrido ni en lo personal, ni estoy enterado que con los compañeros haya ocurrido algo así”, respondió.

Aunque reconoció que entre los aspirantes existen perfiles con trayectoria y capacidad para desempeñarse en otros espacios del servicio público, sostuvo que su participación tiene un objetivo específico: buscar la Alcaldía de Culiacán.

Incluso, relató que anteriormente le sugirieron competir por una diputación federal para ganar reconocimiento público, pero rechazó esa posibilidad porque considera que su perfil y capacidades están enfocados en atender los problemas del Municipio.

“Yo soy parte de estar todo Culiacán porque siento que mis capacidades y mi condición de vida sería un momento donde empata las necesidades que eran de resolver en Culiacán y yo voy por Culiacán”, expresó.

Sobre los tiempos del proceso interno, Miranda López indicó que todavía no existe un pronunciamiento oficial con una fecha definida para anunciar los resultados, aunque, de acuerdo con la información que tiene, podrían darse a conocer a mediados de diciembre.

El ex Tesorero Municipal de Culiacán y ex director general del Instituto Sinaloense de Educación para Jóvenes y Adultos aseguró que la competencia interna no representa una ruptura entre los perfiles que buscan la coordinación municipal.

Afirmó que existe unidad entre los participantes y que cualquiera que resulte elegido contará con su respaldo para continuar con el proyecto político de Morena.

“Cualquiera de nosotros que llegue a ser coordinador de estos esfuerzos aquí en Culiacán va a recibir de parte mía, y me atrevo a decir de todos los demás, todo el apoyo para seguir consolidando el proyecto”, manifestó.