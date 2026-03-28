Descarta Secretaría de Economía emergencia económica en Sinaloa por inseguridad

El Secretario de Economía de Sinaloa Feliciano Castro Melendrez descartó que exista una situación de emergencia económica en el estado, luego de que el Consejo Intercamaral de Culiacán y el Consejo de Empresarios solicitaron dicha declaratoria ante afectaciones derivadas de la inseguridad.

El funcionario señaló que la postura del sector empresarial es válida y forma parte de la pluralidad, pero insistió en que las condiciones económicas no justifican una declaratoria de emergencia.

“...hay que decir que la opinión de la intercamaral, pues es una opinión digna de considerarlo como parte de la pluralidad en Sinaloa”.

“... a pesar de todo eso y a pesar de algunos impactos negativos para algunos negocios... las distintas variables de la economía en Sinaloa se sostienen la inversión extranjera directa, de manera reiterada los representantes de este capital nos han reiterado que se mantienen”, sostuvo.

Reconoció que la entidad ha enfrentado un contexto complicado por la violencia, lo que ha generado impactos negativos en algunos negocios, incluso cierres.

No obstante, indicó que el gobierno estatal ya concluyó un levantamiento “negocio por negocio” para medir los efectos reales, cuyos resultados serán dados a conocer próximamente.

“... ya concluimos un levantamiento que hicimos directamente negocio por negocio cuadra por cuadra para justamente tener la información directa ya la concluimos, la estamos procesando y en su momento se las vamos a compartir”, apuntó.

Destacó que la inversión extranjera directa continúa, con proyectos como Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), que presenta un avance cercano al 80 por ciento en su planta.

Asimismo, mencionó que la empresa Mexinol prevé colocar la primera piedra de su planta en abril, mientras que Topolobampo ya cuenta con declaratoria oficial como polo de desarrollo para el bienestar.

En conjunto, estos proyectos representarían inversiones por alrededor de 12 mil millones de dólares en el norte del estado, de los cuales cerca de 10 mil millones corresponden a GPO y Mexinol.

En el sector minero, indicó que se mantienen activos 35 proyectos, aunque admitió que algunos enfrentan dificultades, incluyendo incidentes recientes en una mina.

Sobre Mazatlán, afirmó que la actividad económica sigue sólida, con 14 proyectos hoteleros en marcha, siete ya en construcción, y una ocupación turística que ronda el 80 por ciento de manera constante.

“Entonces, en ese sentido, no hay una situación de emergencia en Sinaloa”, subrayó.

Explicó que el gobierno trabaja en alternativas, como esquemas de financiamiento con tasas preferenciales.

Detalló que se proyectan 242 créditos para negocios, impulsados en coordinación con el Ayuntamiento de Culiacán.

Además, mencionó apoyos fiscales como los Certificados de Promoción Fiscal (Ceprofíes), que permiten exenciones en etapas iniciales de inversión. Actualmente, dijo, hay 242 proyectos respaldados bajo este esquema, con un monto aproximado de 65 millones de pesos.

“La condonación de impuestos no, es inviable porque la propia Constitución de la República prohíbe la condonación de los impuestos. Hay que decir, por otro lado, que hay una serie de promociones en el ámbito fiscal para apoyar la inversión en Ceprofíes, que tiene que ver con exentar de algunos pagos a las empresas en su arranque”, apuntó.

Reiteró que existen condiciones para invertir en Sinaloa, tanto para capital local como extranjero, y aseguró que la actividad turística respalda esta percepción, especialmente en destinos como Mazatlán.

“Por supuesto, hay condiciones para la inversión tanto de la inversión local como extranjera, reiteran la confianza en Sinaloa y el turismo por los propios turistas hablan por sí mismos”.

“Mazatlán, que sería el punto de mayor concurrencia turística, se mantiene de manera permanente y cuando hay eventos como es el caso del carnaval, pues se mantiene todo ese tipo de actividades”, afirmó.