Descarta Secretario ejecuciones extrajudiciales en Sinaloa

El Secretario General de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, descartó que en la entidad se presenten casos de ejecuciones extrajudiciales a cargo de las Fuerzas Armadas o corporaciones de seguridad pública.

Enfatizó que, de tener algún reclamo por parte de familiares o personas cercanas a quienes pierden la vida abatidos por autoridades, tienen derecho a denunciar si consideran alguna violación a los derechos.

“Cualquier persona, ante una situación de violencia, o en este caso algún individuo abatido por las Fuerzas Armadas o policiales, tienen el derecho de presentar denuncias. Hablar de ejecuciones extrajudiciales es otra dimensión, no hay tales”.

“Ninguna muerte debe de generarnos una motivación de alegría, todas las muertes por supuesto que son lamentables. Si alguien tiene una denuncia le asiste el derecho a presentarlas. Pero sí lo digo categóricamente, no son ejecuciones extrajudiciales”, declaró Castro Meléndrez.

Sobre casos como Alexis, motociclista de 23 años abatido por militares en Rosario, el funcionario dijo que esto se ha dado por agresiones de las que se defienden las Fuerzas Armadas.

Apuntó que, de presentarse alguna denuncia en contra de los elementos de seguridad, estas tendrían que ser procesadas por agencias ministeriales.

“Ante cualquier circunstancia, cualquier persona puede presentar denuncias. No son ejecuciones extrajudiciales. Este caso en concreto, como muchos más, fue informado en la Mesa de Construcción de Paz y el reporte de Defensa fue que, al recibir la agresión, responden teniendo ese resultado”.

“En el caso concreto de Rosario fue Defensa, no tengo un caso concreto de las fuerzas de la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa, y el seguimiento, si hubiese alguna denuncia por la investigación a realizarse, como todos los casos está obligada la Fiscalía abrir carpetas, pues le corresponde justamente a la Fiscalía, no al Gobierno del Estado”, subrayó el Secretario.

En el contexto de la crisis de seguridad que vive Sinaloa desde septiembre del 2024, se han documentado casos de presuntos agresores de las instituciones de seguridad que fueron abatidos, y posteriormente se reclama su inocencia.

El 21 de septiembre, se desató un presunto enfrentamiento entre militares contra sujetos armados en el sector Tres Ríos, supuestamente por un ataque ocurrido contra la Policía Municipal de Culiacán que hacía recorridos cerca de un complejo departamental. El saldo oficial de aquel hecho fueron tres presuntos agresores abatidos, entre ellos Juan Carlos “N”, a quien familiares y allegados defendieron su inocencia y acusaron que fue atacado directamente por oficiales.

En mayo, las niñas Leidy y Alexa de 11 y 7 años murieron en el municipio de Badiraguato. En un primer momento trascendió que fueron víctimas colaterales de un enfrentamiento en La Cieneguilla.

Sin embargo, autoridades como el Gobernador Rubén Rocha Moya negaron la posibilidad de un enfrentamiento. Días después, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que fueron puestos a disposición de autoridades judiciales los elementos que habrían estado ligados a la muerte de las menores.

En julio pasado, la Policía Estatal de Sinaloa cercó la comunidad Estancia de los García, en la sindicatura Tacuichamona en Culiacán, donde se habría dado un enfrentamiento que dejó a cuatro personas abatidas. Una de ellas fue identificada como Jesús Norberto “N” o “El 30”, señalado como generador de violencia en el centro-sur del Estado, ligado al Cártel de Sinaloa.

Tanto su familia como de otros abatidos alegaron que no hubo confrontación, sino que agentes estatales dispararon de manera discrecional contra los vehículos en que circulaban.