La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave descartó nuevos enfrentamientos en el municipio durante este domingo 22 de noviembre y exhortó a la población a mantener la calma ante los reportes que circulan en redes sociales.
A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, la dependencia señaló que es falsa la información sobre supuestos enfrentamientos durante este domingo.
Ante ello, pidió a la ciudadanía no compartir información sin verificar y consultar los avisos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Sinaloa y la propia corporación municipal.
El pronunciamiento se da luego de los hechos de violencia registrados la noche del viernes en Guasave y otros municipios del norte de Sinaloa, que derivaron en el despliegue de operativos de seguridad.