La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave descartó nuevos enfrentamientos en el municipio durante este domingo 22 de noviembre y exhortó a la población a mantener la calma ante los reportes que circulan en redes sociales.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, la dependencia señaló que es falsa la información sobre supuestos enfrentamientos durante este domingo.