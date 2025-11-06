Descarta Seguridad Pública autogobierno en el penal de Aguaruto

En el penal de Aguaruto no existe autogobierno, aseguró el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, quien señaló que se mantiene una estrategia permanente de control, vigilancia y profesionalización del personal penitenciario.

Explicó que desde su llegada a la dependencia hace 10 meses se revisó el funcionamiento del centro penitenciario y se detectó un déficit de 500 custodios, ya que actualmente solo operan 130.

Ante ello, dijo, se implementan medidas para fortalecer la plantilla y la capacitación de los agentes.

En relación con la corrupción dentro del sistema penitenciario, indicó que se han realizado evaluaciones de confianza y que la Comisión de Honor y Justicia ha intervenido en los casos que lo ameritan.

Como parte de las acciones, se han efectuado 30 movimientos y reemplazos de custodios.

Precisó que las revisiones dentro del penal se realizan todos los días, lo que ha permitido reducir el hallazgo de objetos prohibidos como armas, celulares y módems de internet. Agregó que la Guardia Nacional mantiene presencia en el exterior del centro y que Protección Civil emitió un dictamen preventivo sobre las condiciones de seguridad.

Rentería Schazarino afirmó que hasta el momento, no existen denuncias formales por abusos de autoridad en el penal, aunque invitó a las personas privadas de la libertad y a sus familiares a reportar cualquier irregularidad para su atención inmediata.

El Secretario reiteró que el objetivo de estas acciones es mantener el control institucional en los centros penitenciarios del Estado y avanzar hacia un modelo con mayor transparencia, disciplina y respeto a los derechos humanos.