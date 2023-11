CULIACÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal carece de reportes sobre dulces con fentanilo que hayan sido distribuidos a niños durante la noche de Halloween, dijo el titular Sergio Antonio Leyva López, tras el fallecimiento de un menor de edad por presunta ingesta del estupefaciente.

A pregunta expresa de la prensa sobre una supuesta especulación de personas que repartieron dulces que contenían fentanilo, el Secretario negó tener reportes que la corroborarán.

“Ahorita nosotros no tenemos ningún reporte sobre ese tema, como siempre algunas redes sociales son informaciones que no son de una fuente verdadera, no son las fuentes oficiales, es la información que tenemos”, respondió Leyva López.

La mañana del viernes 3 de noviembre registraron la muerte de un bebé por intoxicación, presuntamente por consumo de fentanilo, quien fue internado a las 01:00 horas en el Hospital Pediátrico de Sinaloa.