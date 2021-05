Descarta Teesin acusación del PAN contra Graciela Domínguez; fue señalada por uso de recursos públicos a favor de campañas de morenistas

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa desechó la acusación contra la Diputada local Graciela Domínguez Nava, interpuesta por el Partido Acción Nacional, por presuntamente hacer uso indebido de recursos públicos al participar de manera activa en campañas de diferentes morenistas en horario laboral.

El PAN denunció ante la autoridad electoral que Domínguez Nava ha asistido a eventos proselitistas, en distintas fechas, apoyando a diferentes candidatos y candidatas postulados por el Movimiento Regeneración Nacional y el Partido Sinaloense, distrayendo el tiempo que debía destinar a sus labores en el Congreso del Estado en días y horas hábiles.

El señalamiento fue descartado al considerar lo dispuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación, que resuelve que la sola asistencia de un legislador o legisladora a los actos de carácter proselitista no está prohibida, y que solo se tendrá por actualizada la infracción cuando ello implique un descuido de las funciones propias que tiene encomendadas en dicho puesto.

“La sola asistencia de la diputada denunciada a actos proselitistas no actualiza alguna distracción de sus obligaciones públicas encomendadas como legisladora, pues de las pruebas que obraban en el expediente no se advirtió que haya abandonado sus funciones o dejado de asistir a las sesiones del Pleno o de la Comisión para asistir a los eventos proselitistas o hubiese ordenado o instruido al personal subordinado que asistiera a un evento de carácter electoral. Por lo que no se demostró que haya utilizado de manera indebida recursos públicos”, resolvió el Teesin, de acuerdo al comunicado de la sesión.

Graciela Dominguez Nava se postuló al interior del Movimiento Regeneración Nacional buscando ser la candidata para la alcaldía de Culiacán, en ese periodo pidió licencia de su cargo. Al no ser la designada por el partido regresó a sus funciones el 23 de marzo.

De acuerdo a la denuncia del PAN contra la legisladora morenista, los candidatos relacionados con el supuesto uso indebido de recursos eran Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura del Estado de Sinaloa; Almendra Ernestina Negrete Sánchez, candidata a diputada por el distrito 12; Margot Urrea Pérez, candidata a la presidencia municipal de Navolato; Marco César Almaral Rodríguez, candidato a diputado por el distrito 11; Feliciano Castro Melendrez, candidato a diputado por el distrito 13; Marco Antonio Zazueta Zazueta, candidato a diputado por el distrito 16; y Alma Rosa Garzón Aguilar, candidata a diputada por el distrito 20.