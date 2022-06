Descarta Tránsito que vuelvan retenes alcoholímetros en Culiacán, pero siguen los operativos

El comandante Pánfilo Díaz Juárez, director de la Unidad de Vialidad y Tránsito, aseguró que todavía no hay planes de que vuelvan los retenes alcoholímetros, sin embargo se seguirán aplicando a quienes sean sorprendidos con aliento alcohólico y que cometa otras faltas.

“Alcoholímetro, estacionario, no, siempre hemos tenido alcoholímetro en la forma de que si un vehículo comete una infracción, nos percatamos, le aplicamos el alcoholímetro, pero no hay vigilancia estacionaria para alcoholímetro, que tú bien sabes que son siete, cinco, seis compañeros, haciendo paradas momentáneas en puntos fijos, de eso no hay”, explicó Díaz Juárez.

“Pero de que hay alcoholemia, verificado por elementos de Tránsito, sí la hay; si una persona va con velocidad inmoderada, nos percatamos, y le aplicamos la alcoholemia y hemos detenido, en el mes de mayo, detuvimos a seis personas por alcohol, esas seis personas violentaron otras causas, no respetaron el semáforo u otra infracción, nos percatamos y venía con alcohol”.

Al Director de Tránsito se le insistió en que si habrá un cambio de estrategia, debido a que con la llegada de un nuevo Presidente Municipal a Culiacán, se echaron atrás algunas decisiones que había tomado el anterior, una de ellas fue el cese del operativo de alcoholemia a través de retenes en varias partes de la ciudad.

“Los puntos fijos no han regresado, quiero que lo entiendan, hay operativos de cinturón, de celular, de velocidad inmoderada, para que no digan que ven una patrulla estacionada y que ya es alcoholímetro, no, no, esas son patrullas que están vigilando en operativos estacionarios, esa unidad se reportan al CERI ( Centro de Emergencias y Reacción Inmediata) qué calle van a estar y nosotros anotamos”, agregó.