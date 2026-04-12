Descartan casos de riesgo por sueros vitaminados en Sinaloa; llaman a evitar prácticas irregulares

CULIACÁN._ En medio de la alerta generada en Sonora por la aplicación de sueros vitaminados, en Sinaloa no se han registrado casos relacionados con este tipo de prácticas, aseguró el Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo. El funcionario señaló que, ante el contexto nacional, es fundamental que la población tome precauciones y evite prácticas que puedan representar riesgos para la salud, especialmente aquellas que se realizan fuera de entornos médicos regulados. “Lo importante es que la misma sociedad haga lo propio: acudir a lugares certificados, no aceptar la aplicación de sueros en los hogares, porque no hay medidas de seguridad en caso de alguna complicación, como una reacción alérgica o adversa”, indicó.

En ese sentido, reiteró que este tipo de procedimientos deben realizarse únicamente bajo supervisión de personal especializado y en espacios que cuenten con las condiciones adecuadas. Asimismo, recomendó que, en caso de optar por estos servicios, se verifique que los establecimientos tengan las credenciales necesarias, certificaciones vigentes y el aval de las autoridades sanitarias. González Galindo explicó que, desde el ámbito institucional, la supervisión se mantiene activa a través de organismos reguladores como la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, encargada de vigilar y verificar las condiciones en que operan clínicas y centros de atención. No obstante, advirtió que los principales riesgos suelen encontrarse en espacios no regulados. “Las instancias de salud se vigilan y se supervisan, pero muchas veces el problema no se da ahí, sino en otros lugares no certificados”, puntualizó.