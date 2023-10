CULIACÁN._ En la sierra de Rosario no se han registrado casos recientes de desplazamiento forzado por la violencia, afirmó la Secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa.

Sin embargo, María Inés Pérez Corral destacó que sobre este tema se mantiene una atención constante en todo el estado, y una colaboración con los ayuntamientos, para activar los programas de atención en caso de que existiera un éxodo de habitantes por situaciones de inseguridad.

“Estamos pendientes de todo el estado y obviamente también de Rosario. Nosotros no quisiéramos que fuese así, pero lo es. Lo único que nos resta a nosotros es estar pendientes y dar atención cada vez que se requiera, de manera puntual”, dijo.

“Ahorita no nos han reportado nada. Nosotros estamos pendientes por medio de las presidencias municipales, rápido nos hablan a nosotros, cuando hay un problema de bienestar en cada municipio y hasta la fecha no nos han reportado”.

En septiembre se registraron diferentes enfrentamientos entre civiles armados en la sierra de Rosario, en las cercanías de la Presa Santa María.

Debido a esto, elementos de seguridad estatal y federal se han desplegado por la zona para mantener una vigilancia constante en la región.

El motivo de estos enfrentamientos sería el oro que hay en la zona, de acuerdo con el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Tenemos problemas ahí porque hay una banda que anda detrás de los gambusinos que anda por ahí; resulta que sacan pepitas de oro y le quiere comprar ellos a como quieren. Pero tenemos al Ejército, el Ejército está ahí, la Guardia Nacional, les he pedido que por favor no me dejen solo esa parte”, dijo el Gobernador el 25 de septiembre en Mazatlán.

”Estamos haciendo un camino que es de Las Negras, para abajo, que Las Negras quedarían aisladas ya no quedarían, rompimos todo el cerro que se debería romper, y ese camino es el único que tenemos parado”.

Rocha Moya señaló que el problema es la comercialización del oro de la región.

“Es un problema de bandidos, son gente que le quieren comprar a su modo y a su precio, si el gramo de oro vale 900 ellos se lo quiere comprar a 300, entonces eso no es posible, y eso lo ha tenido enfrentados ahí, pero ahí está el Ejército”, comentó.



ÚLTIMA OLA DE DESPLAZAMIENTO EN SINALOA

Sobre el desplazamiento forzado interno motivado por la violencia, el más reciente episodio de este fenómeno ocurrió en Sinaloa de Leyva entre julio y agosto.

En este caso, habitantes del poblado San José de las Delicias y zonas aledañas abandonaron sus hogares para asentarse de manera temporal en Guamúchil, en donde el Gobierno de Sinaloa y el Ayuntamiento instalaron un albergue para 400 personas.

En el espacio las personas desplazadas recibían comida y eran atendidos por personal de la Sebides.

El 10 de agosto las personas regresaron a sus hogares escoltadas por militares, pues la situación de violencia ya estaba contenida.

Desde entonces se han entregado de manera de manera semanal despensas en la zona, informó la titular de la Sebides, como parte del seguimiento que se realiza en los casos de desplazamiento.