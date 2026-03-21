Descartan desplazamientos en El Salado tras operativo federal en Culiacán

CULIACÁN._ Tras un operativo federal que dejó una persona detenida y 11 abatidos, presuntos miembros del crimen organizado, la Secretaría de Bienestar municipal descartó casos de desplazamiento de personas en comunidades de la sindicatura de El Salado, en Culiacán.

La titular de la dependencia, Itzel Margarita Estolano Ibarra, señaló que, aunque no hay reportes recientes, se mantiene coordinación permanente con autoridades estatales y locales para atender cualquier eventualidad.

“No, no se dieron desplazados, hasta el momento no... pero estamos pendientes de cualquier situación, pues vamos a estar ahí presentes con las familias”, afirmó.

La funcionaria indicó que, en caso de presentarse desplazamientos, el Municipio trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable para canalizar apoyos a las familias afectadas.

Explicó que los apoyos pueden incluir despensas, cobijas, ventiladores y otros insumos básicos, dependiendo de las necesidades detectadas mediante estudios socioeconómicos.

Además, Estolano Ibarra destacó que actualmente una de las zonas con mayor atención en este tema es Tepuche, donde previamente se han identificado casos de familias en condición de vulnerabilidad.

El pasado jueves 19 de marzo, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron un operativo en la comunidad de El Álamo, en El Salado, y detuvieron a un presunto integrante de “Los Mayos”.

En ese mismo hecho retuvieron y liberaron a María del Rosario Zambada Niebla, hija del capo Ismael “El Mayo” Zambada, al no tener ordenes de aprehensión.

Posteriormente, ampliaron el operativo hacia la comunidad de Valle Escondido, de la sindicatura de Quilá, donde habrían sido agredidos y, al repeler la agresión, abatieron a 11 civiles.