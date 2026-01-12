Descartan hoteleros de Culiacán recuperación antes del 2027

El sector hotelero de Culiacán enfrenta una crisis que podría prolongarse al menos hasta 2027, advirtió José Manuel de la Rivas Flores, presidente de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles.

De la Rivas Flores señaló que actualmente el sector atraviesa lo que calificó como una “segunda etapa” de la crisis de inseguridad que ha afectado al sector, comparable con el periodo posterior al primer año de la pandemia, cuando la prioridad era únicamente sobrevivir.

“Esto lo equiparo yo con el (20)25... y yo creo que no veríamos ninguna expectativa positiva antes del 2027”, planteó.

Aseguró que la actividad comercial ligada al hospedaje se desplomó en más del 50 por ciento, lo que ha dejado a muchos establecimientos sin capacidad para sostener su operación normal.

Ante este panorama, advirtió que varios hoteles se verán obligados a cerrar de manera definitiva, mientras que otros operarán con lo mínimo indispensable, reduciendo su oferta a entre 10 y 15 habitaciones, además de prescindir de una parte importante de su personal.

“... mientras no exista la cantidad de comercio que traíamos y se cayó este negocio en más del 50 por ciento pues hay gente que que que que no puede llegar a su sostener la operación normal de la empresa y muchos de ellos se van a ver obligados a cerrar algunos y algunos otros a prácticamente estar ahí con la mínima expresión”, señaló.

El líder hotelero afirmó que la situación se agrava con las reformas laborales y fiscales en discusión y aplicación, como los incrementos salariales y la posible reducción de la jornada laboral a 40 horas, que representaría mayores costos para un sector ya debilitado.

A esto se suma, dijo, la falta de flexibilidad por parte de las autoridades fiscales, que continúan exigiendo el cumplimiento puntual de impuestos y contribuciones, aplicando multas, recargos y sanciones en caso de incumplimiento, sin considerar la crisis del sector.

Entre los apoyos solicitados, mencionó el diferimiento de impuestos, la exención temporal del impuesto sobre alcoholes, debido, también, a la caída de los centros de consumo, y facilidades en el pago del predial, sin perder descuentos.

Sin embargo, aseguró que no ha existido “ningún apoyo real por parte del Gobierno local ni estatal.

“No lo ha habido, créditos no hay, o sea, tasas preferenciales. No hay nada hecho para la industria, no hay nada hecho para los negocios de mediano calibre para poder sacar compromiso.”, lamentó.

Reveló que hay posibles quiebras en el sector hotelero local.

“Ya se corre el rumor de de algunos este inclusive ya con el tema de irse a la bancarrota, o sea, de quebrar el negocio”, agregó.