Descartan por ahora obligatoriedad de cubrebocas en Sinaloa ante casos de sarampión

En Sinaloa no se establecerá por el momento el uso obligatorio de cubrebocas ante los casos de sarampión registrados en la entidad, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Explicó que el pasado 17 de febrero sostuvo, junto con el resto de los gobernadores del País, una reunión virtual encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se abordó la estrategia nacional para contener la propagación de la enfermedad.

Durante el encuentro, señaló, participaron también los titulares de las secretarías de Salud de cada estado y se emitieron lineamientos generales para reforzar la prevención, principalmente mediante la aplicación de vacunas.

“Antier nos reunimos con la Presidenta por zoom todos los gobernadores; ahí recibimos una serie de instrucciones, cada quien con su secretario de Salud, y no está el tema de cubrebocas como uso obligatorio; a nadie se le va a impedir que lo haga, pero no está. Estamos nosotros adentro de los primeros lugares del sarampión; no son muchos los casos, pero nos preocupa... El llamado fundamental es vacunarnos”, expresó.

Rocha Moya indicó que, aunque Sinaloa se encuentra entre las entidades con mayor número de casos confirmados, la cifra no es elevada; sin embargo, reconoció que existe preocupación por evitar que se incremente la transmisión.

Subrayó que el principal acuerdo fue fortalecer las campañas de vacunación y garantizar el abasto de biológicos en cada entidad. En ese sentido, aseguró que en Sinaloa se cuenta con las dosis necesarias para atender a la población que requiera completar o reforzar su esquema.

A nivel nacional, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, informó que la meta es aplicar 2.5 millones de vacunas por semana para reducir los contagios en el País.

El Gobierno estatal reiteró el llamado a madres, padres de familia y población en general a revisar las cartillas de vacunación y acudir a las unidades de salud en caso de requerir la aplicación de la vacuna contra el sarampión.