Descartan recorte de horarios en transporte urbano en Culiacán tras ataque dentro de unidad

CULIACÁN._ Es falso que vaya a recortarse el horario del transporte público urbano en Culiacán, aseguró el director de Vialidad y Transporte de Sinaloa, Marco Antonio Osuna Moreno.

La aclaración surge luego de que en redes sociales se difundieran versiones sobre un supuesto ajuste en los tiempos de servicio tras el ataque armado registrado en la ruta Cucas-Centro, donde una persona resultó herida de bala durante un presunto intento de robo.

“Cabe la pena aclarar que en redes sociales han estado tratando de engañar a la gente porque es un falso discurso, decir que se van a recortar los horarios, no es cierto. Tajantemente te lo digo, no hay recorte de horario, nunca ha habido, sino todo lo contrario”, afirmó Osuna.

El funcionario añadió que incluso se busca extender el servicio en algunas rutas de mayor demanda con un esquema nocturno que contemple “una vuelta extra”.

Actualmente, las unidades operan hasta alrededor de las 20:45 horas y, en algunas rutas, hasta las 21:15. Ese margen es el que se busca ampliar con una vuelta extra, de modo que los usuarios puedan llegar a sus colonias entre las 22:10 y 22:15 horas, explicó el director.

“Hemos tratado de dar un servicio un poquito más tarde, una vuelta extra, estamos queriendo implementar un servicio nocturno, que sea una vuelta extra en algunas rutas de mayor demanda”, destacó.

“Sería a las 9:15 [de la noche] todo, lo más que puedan. Para que vayan llegando a la colonia a las 10:10 o 10:15 [de la noche], más o menos”.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:20 horas del miércoles 03 de septiembre, dentro de una unidad de la ruta Cucas-Centro en Culiacán, donde una discusión derivó en que un hombre resultara herido de bala.

Uno de los agresores fue sometido por los pasajeros, mientras que otro logró escapar.

La Fiscalía General del Estado señaló que se trató de un intento de robo y que estaban a la espera de recibir la puesta a disposición por detención en flagrancia.