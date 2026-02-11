Desconoce Alcalde de Culiacán qué ocurrió en Jesús María; pide esperar a que fuerzas federales ‘consoliden’ información

El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, pidió esperar a que las autoridades federales “consoliden” la información sobre los hechos reportados en la comisaría de El Limoncito, de la sindicatura de Jesús María para conocer qué ocurrió, ya que no cuenta aún con datos confirmados.
Al ser cuestionado por los medios por los hechos ocurridos durante la mañana de este miércoles, explicó que el Gobierno local tuvo conocimiento del caso a través de lo difundido en medios de comunicación, donde se reportó un despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona.
“El conocimiento que tenemos nosotros como Ayuntamiento de Culiacán con respecto al hecho que estaba ocurriendo en la sindicatura de Jesús María es lo que primero trascendió en los medios, es un despliegue que estaba ahí haciendo el trabajo la Secretaría de la Defensa de México”, señaló.
“No sabemos si es un operativo o si fue resultado de un trabajo de patrullamiento donde pudo haber ocurrido alguna agresión, por poner algún ejemplo, entonces, estamos a la espera de que se consolide la información y que nosotros como Ayuntamiento podamos tener acceso a la misma”.
Indicó que el tema se mencionó durante la mesa estatal de seguridad, pero la información fue reservada por las autoridades federales presentes en el sitio, ya que los hechos se presentaron casi al término de esta reunión.
“De hecho cuando empezó a trascender eran los momentos finales de la mesa de seguridad del día de hoy, yo estaba presente en esta mesa estatal, solamente se comentó que estaba ocurriendo algo pero se reservó la información en ese momento por la entidades federales que estaban en el sitio”.
Gámez Mendívil detalló que el Ayuntamiento mantiene comunicación con autoridades de la sindicatura y que, de manera preliminar, reportaron hechos fuera de la zona poblada y el avistamiento de helicópteros.
“De momento, lo que reportan es que sí, hubo conocimientos de algunos hechos fuera de la parte poblada y que había el avistamiento de helicópteros, como les digo por parte de tareas federales estamos a la espera que se termine de consolidar la información para conocer a detalle la misma”, reiteró.
Gámez Mendívil reiteró que será la Secretaría de Seguridad Pública del Estado quien coordine la información oficial y adelantó que el Ayuntamiento emitirá un comunicado cuando se tengan datos confirmados.
“Nosotros como Ayuntamiento no tenemos esa información aún como consolidada por parte de quien llevó a cabo estos trabajos, te digo, una vez que se consolide esa información seguramente vamos a tener acceso a ella y podremos abundar más sobre la misma”.