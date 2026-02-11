Desconoce Alcalde de Culiacán qué ocurrió en Jesús María; pide esperar a que fuerzas federales ‘consoliden’ información

El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, pidió esperar a que las autoridades federales “consoliden” la información sobre los hechos reportados en la comisaría de El Limoncito, de la sindicatura de Jesús María para conocer qué ocurrió, ya que no cuenta aún con datos confirmados.

Al ser cuestionado por los medios por los hechos ocurridos durante la mañana de este miércoles, explicó que el Gobierno local tuvo conocimiento del caso a través de lo difundido en medios de comunicación, donde se reportó un despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona.

“El conocimiento que tenemos nosotros como Ayuntamiento de Culiacán con respecto al hecho que estaba ocurriendo en la sindicatura de Jesús María es lo que primero trascendió en los medios, es un despliegue que estaba ahí haciendo el trabajo la Secretaría de la Defensa de México”, señaló.

“No sabemos si es un operativo o si fue resultado de un trabajo de patrullamiento donde pudo haber ocurrido alguna agresión, por poner algún ejemplo, entonces, estamos a la espera de que se consolide la información y que nosotros como Ayuntamiento podamos tener acceso a la misma”.