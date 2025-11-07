Desconoce Fiscalía de Sinaloa quejas por tortura contra internos del penal de Aguaruto

La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, afirmó que la institución no tiene información sobre las quejas por presunta tortura contra internos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, que habrían sido presentadas por familiares ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

“En este caso sería checarlo ahí en la Comisión de Derechos Humanos. No tengo información respecto a las quejas presentadas en la comisión”, declaró.

Cuestionada por la prensa sobre si existe alguna carpeta de investigación por la presunción de que un interno haya perdido la vida a causa de tortura, Sánchez Kondo señaló que hasta el momento no se cuenta con registros en ese sentido.

“Tenemos carpetas de investigación iniciadas respecto a personas que se han localizado sin vida, donde presuntamente han sido hechos dolosos. También ha habido otras cuestiones de personas sin vida localizadas por enfermedad”, explicó.

Agregó que la Fiscalía mantiene apertura para atender cualquier notificación que emita la CEDH sobre posibles violaciones a derechos humanos dentro del centro penitenciario.

“Total apertura, estamos con totalmente con la apertura para atender cualquier vista que recibamos por parte de la Comisión para agregarlo a cualquier carpeta de investigación que estemos investigando”, puntualizó.

El pasado 27 de octubre, el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, informó que familiares de internos del penal acudieron al organismo para denunciar presuntos actos de tortura derivados de revisiones realizadas al interior del Penal de Aguaruto.

Detalló que familiares refirieron que internos habrían sido víctimas de agresiones físicas, así como de prácticas de tortura que incluían sumergirles la cabeza en agua y aplicarles descargas eléctricas.

Loza Ochoa advirtió que la FGE está obligada a investigar de oficio estos hechos al tratarse de un delito de lesa humanidad.

“Es el delito de lesa humanidad, no requerirían más que el conocimiento de los hechos para asistir. No es por querella, que tengamos que decir ‘oiga, sucedió esto’. El hecho que lo conozcan debe llevarlos automáticamente a abrir carpeta de investigación”, señaló a Noroeste el ombudsman.

Añadió que el organismo revisaría si la Fiscalía ha actuado en consecuencia y, en caso contrario, documentaría por escrito la omisión.