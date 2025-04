Desconoce Gobernador de Sinaloa detalles de operativo ocurrido en la sierra de Mocorito

En Mocorito pudo haber un detenido la noche del martes 8 de abril, ventiló el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

En su declaración el Mandatario estatal admitió no tener conocimiento de un operativo desplegado en la zona serrana del Estado que gobierna, pero señaló la posibilidad de una persona detenida por fuerzas federales.

Estas declaraciones fueron realizadas por el Gobernador varias horas después que se lograra la detención de Samuel Arce Pérez, “El Cholo”.

“Fue una un operativo central que vino... este...eh... no tenemos una mayor información. Van a informar a nivel general”, dijo.

“No, no hay detenidos al parecer una persona, pero no se sabe, todavía no tenemos nosotros la información”

Durante la noche del martes y primeras horas del miércoles comenzaron a circular en redes sociales reportes de un supuesto operativo de fuerzas de seguridad nacional en la zona serrana de Mocorito, en las cercanías de Badiraguato.

El operativo, que presuntamente resultó en una detención de acuerdo al Gobernador, no ha sido confirmado o descartado por ninguna autoridad.

Los hechos ocurrieron a siete meses de que inició en Sinaloa una crisis de seguridad derivada de una pugna del crimen organizado que se ha extendido por todo el estado y ha provocado el incremento en delitos como robo de autos, asesinatos, desaparición forzada y enfrentamientos entre grupos delictivos.

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 8 de abril de 2025 es de mil 90 homicidios dolosos, mil 240 personas privadas de la libertad, 4 mil 123 vehículos robados, 967 personas detenidas y 74 personas ultimadas por autoridades de seguridad.

Sobre la crisis de seguridad el Gobernador Rubén Rocha Moya defendió que se han atendido las situaciones que provocan violencia.

“Le hemos atendido y hemos estado con todos los operativos llevando a cabo en la búsqueda de la tranquilidad en el estado y lo hemos lo hemos ido manejando”, declaró.