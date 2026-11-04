Desconoce Graciela Domínguez obras señaladas por la ASF en Sinaloa

La Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, aseguró que desconoce cuáles son las obras públicas involucradas en la investigación de la Auditoría Superior de la Federación por presuntas operaciones de triangulación de recursos públicos en el estado.

Cuestionada sobre los hallazgos dados a conocer por el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, la Gobernadora dijo que no puede emitir una postura porque la investigación continúa y el órgano fiscalizador ha reservado detalles para no afectar el debido proceso.

“Vamos a dar seguimiento a lo mismo que ha dicho el auditor superior. No podemos dar ninguna opinión porque carecemos de los elementos que él mismo ha dicho que no pueden dar a conocer por el momento”, expresó.

Al preguntarle si tenía conocimiento de las obras señaladas, respondió que únicamente conoce la información que el titular de la ASF presentó públicamente.

“Desconocemos. Yo conozco lo mismo que ustedes”, sostuvo.

Domínguez Nava también fue cuestionada sobre cómo se explica que Sinaloa haya figurado entre los estados con buenos indicadores de transparencia mientras la Auditoría reporta estas posibles irregularidades.

Al respecto, dijo que corresponde al órgano fiscalizador informar sobre los resultados y que el Gobierno estatal estará atento a sus comunicados oficiales.

Los señalamientos de la ASF corresponden a una constructora constituida por dos familiares de un funcionario del Ejecutivo estatal, a la que dependencias estatales y municipales adjudicaron contratos de obra pública.

De acuerdo con lo expuesto por el auditor, la empresa recibió depósitos superiores a los montos de las obras contratadas y realizó transferencias entre sus propias cuentas.

Posteriormente, envió recursos a dos personas físicas que hicieron pagos millonarios a un ex funcionario de Finanzas bajo el concepto de “pago préstamo”.

La Auditoría no ha revelado los nombres de la empresa ni de las personas involucradas, y tampoco ha determinado públicamente el monto del posible daño a las finanzas públicas de Sinaloa.