$!Descubren investigadores de la UAS una nueva especie de microartrópodo en la sierra de Surutato, hallazgo que rompe un siglo sin nuevos registros de este género en América

En un hecho histórico para la ciencia, el investigador Marcos Bucio Pacheco y el biólogo recién egresado Eduardo Santos García, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), descubrieron una nueva especie de microartrópodo en la zona serrana de Surutato, Sinaloa, denominada Allacrotelsa cejus. Este hallazgo rompe una brecha de cien años sin que se descubriera una nueva especie de este género en el continente americano. Bucio Pacheco, investigador de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, explicó que se trata de un espécimen edáfico —es decir, que habita en el suelo— conocido comúnmente como pececillo de plata. Hasta la fecha, solo se conocían tres especies de este género en el mundo: dos en Europa, entre ellas Allacrotelsa kraepelini, distribuida en la región del Mediterráneo, y una en América, Allacrotelsa spinulata, presente en Norteamérica. A ellas se suma ahora Allacrotelsa cejus, localizada en Sinaloa, México.

“Sinaloa es un estado poco estudiado y su sierra mucho más; todo lo que hay allí está dispuesto para que lleguemos y lo descubramos”, expresó. Sobre el impacto global de esta aportación científica, el investigador destacó que el estudio no solo permitió identificar una nueva especie, sino que también representa un hito metodológico, al incluir por primera vez la descripción y clasificación detallada de las escamas que cubren el cuerpo de este animal. Para lograr la validación científica del hallazgo, los investigadores de esta casa de estudios contaron con la colaboración de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad de Córdoba, España. Asimismo, el trabajo tuvo que superar los estrictos filtros de la revista científica Zootaxa, una de las publicaciones de referencia internacional en materia de taxonomía, donde fue evaluado por especialistas de Inglaterra y Australia.