Desde artistas a científicos, Sinaloa premiará a sus jóvenes más destacados

Jóvenes que han destacado en las artes, la ciencia, el activismo social, el deporte y otros ámbitos serán reconocidos por el Gobierno de Sinaloa el próximo 25 de agosto, como parte del Reconocimiento Estatal a la Juventud “Rafael Buelna Tenorio”.

El Instituto Sinaloense de la Juventud dio a conocer a las y los 27 jóvenes que recibirán este galardón, considerado el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno estatal a las juventudes que han realizado aportaciones relevantes para la entidad.

En la categoría estatal, el primer lugar fue otorgado a Luis Manuel de Jesús González Medina, de 26 años y originario de Culiacán, por su trayectoria en las artes visuales y el muralismo. El joven ha realizado más de 34 murales en la capital sinaloense y recibirá un incentivo económico de 50 mil pesos.

El segundo lugar correspondió a Fernando Antonio Payán López, de 18 años, originario de Mocorito, quien fue reconocido por sus trabajos en física, ciencia e innovación. Entre sus proyectos destaca el desarrollo de un exoesqueleto mecatrónico para apoyar la movilidad de una estudiante con discapacidad motriz. Recibirá 30 mil pesos.

El tercer lugar fue para Dulce María Rodelo Vergara, de 19 años, de Culiacán, fundadora de Girl Up CLN y Girl Up Borregas Sinaloa, organizaciones desde las que ha promovido el liderazgo femenino entre las juventudes.

Rodelo Vergara ha desarrollado más de 40 proyectos sociales y convocado a más de 350 jóvenes en congresos, talleres y actividades comunitarias. Por su trabajo recibirá un incentivo de 20 mil pesos.

Además de los tres ganadores estatales, serán reconocidos jóvenes destacados de 22 municipios, quienes recibirán un reconocimiento y un incentivo económico de 5 mil pesos.

La lista incluye a Abril Yamila Murguía Rayos, de Badiraguato; Jonathan Soberanes Santos, de Angostura; Edwin Virgilio Vázquez Galindo, de Salvador Alvarado; Vanesa Noemy Valenzuela Castro, de Navolato; Marvin Orlando Laureán Miranda, de El Fuerte; Wendy Elizabeth Ramírez Valencia, de Escuinapa; Ricardo Azael Ramírez Domínguez y Eyleen Alexa Gaxiola Romero, de Guasave.

También serán reconocidos Jesús Isaac Sarabia Gutiérrez, de Sinaloa; Yeremi Daniel Trasviña Félix y Sara Sofía Méndez Sapien, de Ahome; Sebastián Valenzuela Zamora, de Culiacán; Alan Socorro González Montaño, de Juan José Ríos; Argelia Sosa Hernández y Roberto Barrón Vargas, de Mazatlán; Lucía Valentina García Báez, de Choix; Jorge Alejandro Núñez Millán, de Eldorado; Jarely Rosaly Ruiz Arellano, de Cosalá; Jaime Lafarga Castañeda, de San Ignacio; Benjamín Mendoza Raya, de El Rosario; Danae Guadalupe Aroche Ramos, de Concordia; y Owen Derick Fernández Salazar, de Elota.

En la categoría Nueva Generación, los reconocimientos serán para Marley Renata Morán Rosas, de Mazatlán, en la rama femenina, y Sebastián Calderón Rivera, de Ahome, en la masculina.

La ceremonia se realizará el martes 25 de agosto a las 11:00 horas en el Museo de Arte de Sinaloa, donde las y los galardonados recibirán sus reconocimientos en compañía de autoridades, representantes de distintos sectores y sus familias.

La selección estuvo a cargo de un comité integrado por Karina Isabel Franco Meza, presidenta de la Comisión de Juventud, Cultura Física y el Deporte del Congreso del Estado; Dalia María Aguayo, presidenta de la asociación Pasos Verdes y Violetas; y Jesús Alexis Lara, director de Uso Sustentable de Agua y Energía.

El director general del ISJU, Saúl Gerardo Meza López, participó como acompañamiento institucional durante el proceso.