“Otra vez vengo a aquí a la caminata y pues, voy a seguir cargándolo hasta llegar otra vez a Matamoros, Tamaulipas...Literalmente lo he venido cargando en todo el camino ahora sí que un poco incómoda, pero no pasa nada”, dijo.

“Mucha gente me decía que yo no iba poder entrar a la universidad a la que yo elegí porque es muy demandante, no cualquiera entra, incluso mi mamá está lesionada de su pierna. Son muchos milagros que él me ha concedido y me ha demostrado que no estoy sola, que él siempre ha estado conmigo”, señaló la joven.

María Fernanda mencionó que ella lo ve más como el Santo Patrón de los pobres, ya que se identifica más con eso, pero que respeta a aquellas personas que lo ven de distintas maneras, ya que al final es que crean en él.